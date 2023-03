Calcio, Juniores Regionali. Missione compiuta per il Finale: il 2-0 al Ceriale vale il primato

"È la prima volta che mi capita di chiudere un campionato in testa, è stato un cammino incredibile che partendo da una situazione difficile ci ha portato ad una cavalcata fino a chiudere primi nel girone A".

Non nasconde l'emozione mister Pietro Saccone a qualche ora di distanza dal successo per 2-0 sul Ceriale che è valso alla Juniores Regionale del Finale il primo posto nel girone ponentino del campionato giovanile.

Una rete per tempo, al 15' di Stagnaro e al 72' di Oliveri, ha permesso ai giovani giallorossoblu di raggiungere il traguardo che una settimana prima, appena dopo aver blindato il secondo posto, si era posta la truppa finalese: chiudere primi davanti alla Genova Calcio e andare a giocarsi le finali regionali con Rivasamba, Athletic Club e, appunto, i biancorossi genovesi.

"Questo è un gruppo di ragazzi straordinari, forti, che sicuramente sono cresciuti e nei cui occhi vedo gioia di stare insieme e far parte di questo gruppo" commenta il tecnico, ringraziando poi "chi mi ha permesso di avere l'occasione per rientrare in gioco con una sfida del genere in una categoria di ragazzi grandi, e a chi mi ha dato un aiuto fondamentale per poter portare avanti una stagione comunque non facile per mille motivi".

Il riferimento è, ovviamente, allo staff: "Abbiamo disputato un campionato importante nonostante mille cose da gestire, e fa crescere gestire situazioni complesse. Sicuramente avere la possibilità di poter lavorare insieme a Jurgen (Dakaj, ndr) e marco (Costantino, ndr) mi ha permesso di portare in fondo la stagione in modo più normale. Senza dimenticare il diesse Roberto Belvedere che se da due anni disputa, con la sua società, finali regionali non può essere certo per puro caso".

Ora il calendario dice gara di andata nel Tigullio: "Adesso da lunedì testa alle finali, sabato andremo a Sestri Levante per iniziare il percorso che assegnerà il titolo regionale. Era utopia, adesso è realtà, il Finale ci sarà".