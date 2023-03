Calcio. Pietra Ligure, profumo di match point a Carcare: girone A di Promozione al rush finale, Legino e Bragno in campo per avvicinare la salvezza senza passare dai playout

E' più probabile che sia domenica prossima il fortino del "Devincenzi" il teatro della festa a tinte biancocelesti. Con quattro gare ancora in calendario e un vantaggio di sette punti sulla prima diretta inseguitrice, a Pietra Ligure è partito il countdown per l'immediato ritorno in Eccellenza, seppur la matematica regali già nel pomeriggio un incastro favorevole alla truppa di Pisano.