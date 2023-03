Via ai lavori per la nuova pista go kart di Taggia: a 6 anni dallo stop il progetto che omaggia Mandracci (foto e video)

Partono i lavori per quella che sarà la nuova pista di go kart di Taggia. Un momento importante per il territorio salutato con soddisfazione dall'assessore al patrimonio Manuel Fichera e dal consigliere comunale con delega allo sport Giancarlo Ceresola.

La storica pista degli Oleandri è chiusa dal 2017. Il tracciato fa parte del patrimonio del Comune di Taggia ed è stato dato in concessione per 15 anni alla HD Motorsport di Taggia. L'affidamento risale a circa un anno fa. Nel frattempo la società ha portato avanti le pratiche burocratiche relative al nuovo corso dell'impianto sportivo.

Il progetto è ambizioso e punta ad onorare la memoria di Guido Mandracci, storico pilota tanto caro a Taggia. La nuova pista go kart gira ad essere punto di riferimento per gli amanti dei motori e attrattiva per i turisti. Gli interventi partiranno dal tracciato e dal verde per allargarsi poi alle strutture con l'obiettivo di rendere l'impianto anche green sotto il profilo dell'ecosostenibilità.

Con l'affidamento nelle casse del Comune, entreranno ben 384mila euro, 159mila euro in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Non è solo una questione economica visto cosa rappresenta questa pista, sia a livello sportivo che di immagine.

Per Taggia avere di nuovo una pista go kart vuol dire ridare vita ad un servizio di interesse per tutto il territorio della provincia di Imperia. Non meno importante la storia dell'impianto tabiese inaugurato nel 1994 e per tanti anni un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del mondo dei motori.

La pista degli oleandri non attirava solo persone del luogo ma anche da altre regioni e dalla vicina Francia. Una volta non era così insolito trovare sul tracciato anche piloti professionisti del calibro di Michael Schumacher e Max Biaggi. Chissà che un domani non si ritorni a veder correre i nuovi campioni della Formula 1, due nomi su tutti: Charles Leclcerc che di base è nel vicino Principato di Monaco e magari anche il figlio di Schumacher, Mick, oggi pilota di riserva per la Mercedes.