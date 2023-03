Il mobile nuovo protagonista del calcio: come lo smartphone ha influenzato la vita dei tifosi

Lo smartphone ha cambiato profondamente il modo in cui viviamo, comunichiamo e interagiamo con il mondo che ci circonda, e il calcio non ha fatto ovviamente eccezione. Grazie alle app per scommettere, allo streaming video delle partite, alle dirette live testuali e alle notifiche push sui risultati, il mobile è diventato un vero e proprio protagonista nella vita quotidiana del tifoso. Oggi, dunque, ci concentreremo sulle opzioni mobile che hanno modificato il modo in cui chi tifa vive il calcio.

Le app per scommettere

Le app per scommettere rappresentano, ad oggi, uno degli esempi più chiari di come le tecnologie mobile possono impattare sul tifo e sulle altre passioni legate al calcio. Esistono infatti delle applicazioni per smartphone, come Bet365 app e tante atre, che consentono agli appassionati di betting di accedere alle piattaforme specializzate direttamente dal proprio cellulare. E senza dover per questo navigare con il browser del proprio sistema operativo. Le app per scommettere, inoltre, forniscono un vero e proprio upgrade rispetto ai classici servizi web. Questo per via del fatto che integrano molte più funzioni, e perché consentono agli utenti di navigare in modo più rapido e intuitivo tra una sezione e l'altra. Infine, queste app possono fornire anche altre funzionalità avanzate, come la possibilità di seguire i risultati delle partite in diretta e la consultazione delle statistiche dettagliate sui giocatori e sulle squadre.

Lo streaming video delle partite

La diretta video delle partite di calcio è un altro trend tecnologico che ha profondamente influenzato la vita di ogni amante del pallone. Grazie alle app combinate con i servizi di streaming, come ad esempio DAZN, oggi è possibile seguire le partite in diretta sul proprio smartphone, ovunque ci si trovi. Questa possibilità ha abbattuto le barriere geografiche e ha reso il calcio più accessibile ad un pubblico globale. Inoltre, lo streaming video ha creato nuove opportunità di business per le emittenti e i club di calcio, che possono ora raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. Naturalmente è bene specificare che qualsiasi app non ufficiale, che si appoggia ad una rete di IP TV, è illegale e perseguibile per legge.

Le dirette live testuali

Grazie alle dirette live testuali, gli appassionati possono seguire minuto per minuto gli eventi delle partite, anche quando non è possibile guardarle in televisione o sul proprio smartphone. Queste dirette, come ad esempio quella offerta dal sito Sportmediaset, presentano una copertura dettagliata degli eventi, dalle azioni salienti alle statistiche di gioco. Inoltre, le cronache in tempo reale sono spesso arricchite da commenti capaci di trasferire un pizzico dell'adrenalina vissuta in campo.

Le notifiche push sui risultati delle partite

Infine, ecco le notifiche push. Grazie a queste news, che si attivano sullo smartphone, chi ama il calcio può ricevere notizie e aggiornamenti ancora una volta in tempo reale, ma senza dover effettuare alcuna ricerca su Internet. Si tratta di un sistema per certi versi geniale, ma che deve essere utilizzato con cautela. Se non si desidera conoscere l'esito di un match, ad esempio, conviene disattivare le notifiche push per evitare "spoiler".