Cross Libertas. L'Atletica Val Lerrone fa poker di titoli nazionali

Una trasferta di successo che ha visto Nicolò Reghin portare a casa il titolo di Campione Nazionale Promesse, Veronica Palazzo imporsi per la maglia azzurra di Campionessa Italiana Esordienti 10. Un altro titolo nazionale (dopo quello ai Nazionali CSI su pista 2022) per Marina Bonora, Campionessa Italiana Master SF 55. Fra i nuovi acquisti della Val Lerrone, debutto tutto d'oro per Michele Palazzo che è Campione Italiano Libertas categoria Master SM 45.

La Val Lerrone chiude i Nazionali Libertas anche con due bei quarti posti grazie a Valentina Palazzo categoria Ragazze e Elena Cusato, categoria Allieve in gara con Emma Baradel che ha chiuso ottava con un tempo di tutto rispetto. Prestazione a pieno ritmo anche per Adriano Cusato, Master SM 55, quinto di categoria.

"Siamo naturalmente molto soddisfatti del nostro debutto in Libertas e dei risultati ottenuti ai Nazionali con un piccolo gruppo di atleti - ha dichiarato il Presidente della Val Lerrone Andrea Verna che allena insieme al tecnico Adina Navradi - Ogni trasferta è una preziosa occasione di confronto con atleti di valore nazionale, rafforza il gruppo e motiva i ragazzi. Senza dimenticare che la crescita di ogni atleta è personale e non si quantifica necessariamente con un podio. L'impegno quotidiano prioritario è la promozione della diffusione dell'atletica leggera fra i bambini e i ragazzi: un percorso iniziato da meno di due anni che ci sta dando grandi soddisfazioni. Ringraziamo Libertas per l'opportunità e ci complimentiamo per l'organizzazione nel bel parco di Noale, un comune incantevole".