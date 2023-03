Canottaggio. Bene gli equipaggi liguri a Piediluco: Murcarolo, Sampierdarenesi e Rowing plurimedagliate

Primo Meeting Nazionale di Piediluco e la Liguria, ancora una volta, si fa trovare pronta con equipaggi societari e intersocietari in grado di ben figurare.

La Sportiva Murcarolo inizia il suo percorso con il successo di Guglielmo Melegari nel 2 senza Under 19 insieme a Garruccio della Canottieri Pontededera e, sempre sabato, prosegue con l’affermazione di Gian Filippo Mirabile nel singolo PR2. Domenica il bronzo a firma di Matteo Bossone nel singolo Under 17 e Mirabile è secondo nel doppio PR3 con Veronika Yoko Plebani nella gara in cui la compagna di club Elisa Corda è terza. Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle) è a bordo del 4 senza team Italia secondo classificato.

Ermanno Rossi e Tommaso Virgilio chiudono al terzo posto, con i colori del Rowing Club Genovese, nella specialità del doppio Pesi Leggeri. Martina Fanfani ottiene lo stesso risultato nel doppio Under 19 insieme a Beatrice Ravini della RSC Cerea.

Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi conducono la Canottieri Sampierdarenesi sul più alto gradino del podio nel 2 senza Ragazzi. Misto Samp-Murcarolo-Pontedera sul podio nel 4 senza Junior con la seconda piazza timbrata da Federico Gilioli e Francesco Graffione insieme a Melegari e Garruccio. Altro misto a bersaglio è l’otto Under 17 con Sampierdarenesi (Cappagli, Schirinzi, Roberto Terranova, Davide D’Amico, Gabriele Ferrando)-Santo Stefano al Mare (Roberto Gotz)-Flora-Monate.

L’Elpis Genova brinda al successo del poliziotto Davide Mumolo nel singolo Senior. Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) conquista il secondo posto nel doppio leggero (prima Under 23) con Maria Sole Perugino.

Ottimo argento nel 4 di coppia Under 17 per l’equipaggio composto da Arianna Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), Alice Lauletta (LNI Sestri Ponente), Lucia Cambiaso e Alice Mantero (tesserate Speranza Pra’).