La Only Kettlebell di Christian Borghello fa razzia di podi tra i Campionati Italiani e la World Cup

Si sono svolti dal 24 al 26 marzo a Pescara, i Campionati italiani di kettlebell lifting FIKS e la Word Cup WKSF cui ha partecipato facendo strage di podi, la sezione Only Kettlebell del coach Christian Borghello.

In ordine di disciplina, per il Long Cycle Elite categoria di peso 95 Kg con 2 ghirie da 32 Kg abbiamo Joshua Viola che si porta a casa il primo posto sul podio nazionale con 45 ripetizioni.

Per il Biathlon Elite negli Assoluti, Alice Dorotea Colella, prima classificata con 97,5 punti, prima donna in Italia a sollevare due ghirie da 24 Kg per la specialità del biathlon con 50 slanci e 95 strappi.

Nello Snatch Amatori 16 Kg, Daniela Messina nella categoria di peso dei 58 Kg seconda classificata con 164 ripetizioni.

Al suo esordio in una gara ufficiale, per la Mezza Maratona di Jerk Amatori (30minuti) nella categoria 87 Kg Marcello Pelucchi con una ghiria da 24 Kg si piazza primo sul podio con 441 ripetizioni.

Sempre nella specialità delle Mezze Maratone, Snatch Amatori 16 Kg categoria di peso 58 Kg Ljuba Lombardi doppio podio, prima classificata sia per il Campionato Italiano sia per la World Cup con 421 ripetizioni.

Con i totali dei punti dei podi accumulati, la Only Kettlebell totalizza un terzo posto sul podio delle squadre del campionato Italiano e la qualifica per la Word Championship a Budapest in Giugno.