Calcio, Città di Savona. L'endorsement dell'ex presidente Cannella: "Il migliore augurio ai soci fondatori, alla città e a tutti i tifosi"

Ulteriori novità attorno al Città Savona non dovrebbero tardare, come da intendimento dei soci fondatori, nel frattempo è arrivato un augurio forse inatteso per la nuova iniziative a tinte biancoblu.

L'ex presidente del Savon, Sebastiano Cannella, ha voluto infatti rivolgere il proprio in bocca al lupo alla neonata società e al massimo dirigente.

"Come ex presidente del Pro Savona calcio - scrive Cannella - voglio fare i miei più sentiti auguri, al presidente Angelo Benucci, al socio Claudio Aonzo, a tutti i soci e soprattutto alla città e ai tanti veri e appassionati tifosi, affinché questa nuova iniziativa "Città di Savona calcio" possa fare ottenere al più presto i traguardi sportivi e calcistici consoni ad una realtà come Savona.

La mia poca esperienza maturata a Savona ha però generato in me un grande affetto e vicinanza verso questa città e verso questi splendidi tifosi a tal punto che ho sempre portato a testa alta i colori e i valori sportivi del Savona in tutte le squadre con cui ho avuto il piacere di approcciarmi in questi ultimi mesi".