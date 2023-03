Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti: in palio una crociera per due persone a bordo di Msc Seashore

Ritorna la “Lotteria delle Stelle” a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Il lancio ufficiale è avvenuto in occasione della Charity Dinner promossa da Stelle nello Sport, alla presenza del Prof. Franco Henriquet.

In palio c'è una magnifica crociera per due persone nel Mediterraneo a bordo di Msc Seashore, l'ultima ammiraglia della flotta. Dopo il successo dello scorso anno, i promotori di Stelle nello Sport proveranno nuovamente a coinvolgere tutto il mondo sportivo ligure per raggiungere il massimo obiettivo grazie a un grande gioco di squadra.

“Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – sottolinea il Prof. Franco Henriquet – riceviamo ogni anno un supporto straordinario, non solo economico. Con questo progetto e i suoi promotori abbiamo un “matrimonio” che dura da 24 anni e per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano. Dopo l’asta benefica con i cimeli dei grandi campioni e la Charity Dinner, la lotteria costituisce un altro preziosissimo supporto”.

Come si partecipa? Ogni Società sportiva può richiedere un blocchetto di biglietti scrivendo una mail a info@stellenellosport.com. Ogni biglietto ha un costo di 5 euro. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti.

Tutti possono partecipare ovviamente, ma in particolare le Associazioni sportive potranno veicolare i biglietti all'interno di propri eventi, iniziative e alle famiglie dei propri tesserati. Una "gara di solidarietà" che può già contare su alcuni momenti importanti. Dal 14 al 16 aprile lo staff di Stelle nello Sport e i volontari della Gigi Ghirotti saranno presenti presso lo stand di Autobi alla Mezza Maratona di Genova. Dal 19 al 21 maggio ci sarà lo storico appuntamento con la Festa dello Sport al Porto Antico. L'11 giugno un altro appuntamento fisso, il Saggio dell'Audax Quinto, e il 24 giugno la grande festa di Vernazzola con la Regata dei Gozzi in Notturna.

I biglietti possono essere richiesti a Stelle nello Sport tramite la mail info@stellenellosport.com e ritirati presso la sede all'interno di Nuova Valletta - Parco dello Sport in Via Federico Ricci 1 (Genova Albaro).

Si può partecipare, proporre eventi, richiedere biglietti fino al 30 giugno prossimo (salvo esaurimento). L’estrazione della Crociera Msc è fissata per il 5 luglio alla presenza del Prof. Franco Henriquet e il numero del biglietto fortunato sarà pubblicato sul sito www.stellenellosport.com.