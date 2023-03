Pallapugno. Ci siamo, il campionato di Serie A è in rampa di lancio

L'attesa sta per finire! Tra sabato 8 e lunedì 10 aprile ricomincia il campionato italiano della Serie A di pallapugno, abbinato al Trofeo Banca d'Alba. Saranno dieci le squadre che si daranno battaglia con la formula Bresciano: le prime cinque classificate al termine della regular season saranno ammesse ai playoff, le altre ai playout.

La seconda fase prevede l’assegnazione di due punti a vittoria, ripartendo con quelli ottenuti nella regular season. Le prime tre classificate alla fine dei playoff andranno direttamente in semifinale. Per definire la quarta semifinalista si giocheranno degli spareggi secchi, sul campo della migliore classificata, tra la quarta e la quinta dei playoff e la prima e la seconda dei play-out. La finale si giocherà al meglio delle tre partite e non ci saranno retrocessioni.



Serie A Banca d'Alba - Prima giornata

Sabato 8 aprile ore 15

ad Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Virtus Langhe

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Pallapugno Albeisa

Domenica 9 aprile ore 15

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo San Biagio

Lunedì 10 aprile ore 15

a Canale: Bfm Macchine Agricole Canalese-Bormidese



