Calcio, Prima Categoria: i provvedimenti disciplinari nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARRAS MICHELE (ALBISSOLE 1909)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FADLAOUI OTMAN (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROMANO GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CIAPPELLANO MICHAEL (ALTARESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUPI FABIO (ALBISSOLE 1909)

GARE DEL 25/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

SALZANO EDUARDO (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ATZARA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GERBINO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARTELLI GIANNI (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (II INFR)

LAMONICA GIUSEPPE (PRATO 2013)

MATTERA CIRO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS)

SCOTTO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

PISANI SAMUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

CANNELLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BIZZARRI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CINARDO SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

CANEPA FEDERICO (PRATO 2013)

DRONTI FEDERICO (PRATO 2013)

PESTARINO DANIELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CAPPELLI DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

FERRARO ALESSIO (SUPERBA CALCIO 2017)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GUELFI LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MATAROZZO MATTEO (BORGO INCROCIATI)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ORERO LUCA (SORI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PASTORINO FEDERICO (PRATO 2013)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

STRADI SIMONE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SORRENTI DENNIS (BOLZANETESE VIRTUS)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

FUGAZZI FILIPPO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

ABELI DANIEL (BORGORATTI)

PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)

BERTORA ANDREA (RIESE)

MUSICO MICHELE (RIESE)

MALINCONICO DANIELE ANGELO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BOCCARDO NICOLO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

TROCINO NICOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BARABINO MIRKO (BORGO INCROCIATI)

LAUNI FRANCESCO (CELLA 1956)

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DURANTI ALESSIO (MURA ANGELI)

FONSECA GONZALES BRYAN S. (MURA ANGELI)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE)

NEIROTTI CORRADO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPAZZO LORENZO (MURA ANGELI)

PUDDU DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MOLINARI PAOLO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARE DEL 26/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00 BOLANESE

Per la condotta del proprio Dirigente Accompagnatore il quale, a fine gara, si recava nello spogliatoio del ddg per chiedere, seppur garbatamente, la cancellazione di un'ammonizione di un calciatore.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 4/2023

GODANI STEFANO (BOLANESE)

A fine di gara si recava nello spogliatoio del ddg per chiedere, seppur garbatamente, la cancellazione di un'ammonizione di un calciatore.

ORSI LUCA (MALLARE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALANO NICCOLO (ARCOLA GARIBALDINA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

NUTI TOBIA (SANTERENZINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

CAPITANI FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FERDEGHINI MATTEO (VEZZANO 2005)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)

GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)

MORA GABRIELE (CASTELNOVESE)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)

CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

GESUALDI GABRIELE (MASONE)

CILIONE DAMIANO (MULTEDO LEVANTE 1930)

GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

GRASSI ANGELO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

CONTI NICOLA (BOLANESE)

RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

VALVERDE ROMERO RENATTO A. (OLIMPIC 1971)

NUTI TOBIA (SANTERENZINA)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

SANGUINETI EMILIO ALBERTO (VELOCE 1910)

ROSSI CRISTIAN (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (XI INFR)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

VERO GIANLUCA (MALLARE)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CIAPPELLANO MICHAEL (ALTARESE)

MANCUSO EMANUELE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PORTA FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

CALANDRINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROSSINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

LEONARDI GABRIEL (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ELGHAZALI HAMZA (CASTELNOVESE)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

PINNA DANIEL (OLIMPIC 1971)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RUBINO MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

BEANI LORENZO (SAVONA 1907 FBC)

COPPOLA GIUSEPPE (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

BORGHETTI MICHELE (ANTICA LUNI 2009)

CUTULI CLAUDIO (AREA CALCIO ANDORA)

BRANCHETTI VITTORIO (MALLARE)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

LOI ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TRAVI FRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)

BOCCARDO FILIPPO (SPERANZA 1912 F.C.)

LEONE ANGELO LUIGI (SPERANZA 1912 F.C.)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

FORASASSI DAVIDE (VEZZANO 2005)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

RATTI DAMIANO (ANTICA LUNI 2009)

MANE ENEA (AREA CALCIO ANDORA)

BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

VERDICCHIO GENNARO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BOTTINO SIMONE (MASONE)

DI ROCCIA DANIELE (SAVONA 1907 FBC)