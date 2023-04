Calcio, Serie D. I risultati e la classifica dopo i tre anticipi, vince la Sanremese, Fossano in Eccellenza

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Cala il sipario sugli anticipi della 33° giornata di Serie D.

Come pronostico tutto facile per la Sanremese che supera 3-0 il Fossano con la doppietta di Gagliardi e il gol di Panattoni.

I matuziani si portano quindi a +5 sul Vado, in attesa della sfida tra i rossoblu e la capolista Sestri Levante.

Pareggio tra Pinerolo e Castellanzese (ospiti in vantaggio con Bigotto al 22' e pari piemontese al 31' con Costantino), mentre il Legnano batte 2-1 il Chieri (Vernocchi e Staffa per i lilla, gol nel finale per la squadra di Sorrentino a firma di Ponsat).





La classifica