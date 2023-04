Calcio. Serie D, tris di anticipi nel girone A: Sanremese al "Comunale" contro il Fossano, matuziani a caccia di punti per difendere il secondo posto

Per gran parte della stagione ha guardato verso l'alto con legittime ambizioni di primato, ma in vista delle ultime sei giornate di campionato la Sanremese dovrà preoccuparsi di quello che sta succedendo alle proprie spalle, con un Vado letteralmente scatenato e in piena lotta per agguantare la piazza d'onore alle spalle del Sestri Levante capolista.

Il calendario del weekend, almeno sulla carta, sorride però ai matuziani: Aperi e compagni affronteranno il Fossano ultimo in classifica in uno dei tre anticipi in programma questo pomeriggio, mentre la formazione di mister Didu sarà ospite proprio dei corsari nel match clou domenicale.