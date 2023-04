Pallanuoto, Bper Rari Nantes Savona. Il 15 aprile la finale di andata di Coppa Len. Le info per partecipare alla grande festa della piscina Zanelli

Sabato 15 aprile alle ore 19.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la squadra ungherese dell’A HID Vasas Plaket nell’incontro valevole per l’andata della Finale della Len Euro Cup 2022/2023. Una serata storica a cui non si potrà mancare. Dal 2012 la Rari non gioca una Finale Europea, ultimo anno in cui la vinse. Per il Vasas l’attesa dura da 21 anni e si preannuncia, quindi, una grande battaglia sportiva.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Jaume Teixido (Spagna) e Stanko Ivanovski (Montenegro). Il Delegato Len sarà Gadi Schwartz (Israele).

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Si ricorda che essendo partita di Coppa Europea non valgono gli abbonamenti al Campionato di Serie A 1. Per favorire l’acquisto dei biglietti, sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita preso la Segreteria Sportiva della Rari a partire da martedì 11 aprile e fino a venerdì 14 aprile con orario continuato dalle 11,00 alle 17,00. Sabato sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino, nell’atrio della piscina “Zanelli”, a partire dalle ore 17,00.

Infine, per favorire la presenza di pubblico, l’azienda Ottica Isolani di Savona, ha ideato un’interessante iniziativa in favore dei settori giovanili di Pallanuoto e Nuoto Sincronizzato.

Per coloro, invece, che non potranno essere presenti in piscina sarà possibile seguire la partita in diretta sul sito della LEN.

La partita di ritorno si giocherà nella piscina “Komjadi” a Budapest sabato 29 aprile alle ore 18,00.