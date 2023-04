Calcio a 5, Torneo delle Regioni. L'Under 19 della Liguria vola, qualificazione ai Quarti a punteggio pieno

Piemonte Vda, Marche, Liguria, Umbria, Sicilia, Emilia Romagna e Toscana raggiungono la Calabria ai Quarti che si giocheranno mercoledì 5 aprile alle 17.30.

Passano come prime Piemonte VdA, Marche, Liguria, Umbria e Calabria. Sicilia, EmiliaRomagna e Toscana come le migliori seconde dei quadrangolari.

Nel Girone A si è deciso tutto nell’ultimo match tra Piemonte Vda e Lazio. Una partita a scacchi vinta dai piemontesi con un 1-0 inusuale per il futsal.

Nel B le Marche battono i padroni di casa del Veneto per 5-3, li escludono dal torneo e staccano il biglietto per il turno successivo salendo sul podio più alto. La doppietta di Toppi nel finale ha indirizzato il match verso il territorio marchigiano. Seconda piazza, per peggior differenza reti, per la Sicilia che ha rischiato tanto con il Friuli VG chiudendo sul 2-1. La doppietta di Platania ha risolto la sfida.

Nel C la Liguria ha chiuso il girone prima a punteggio pieno regolando anche la Campania per 3-0 grazie a un primo tempo praticamente perfetto. Ce la fa anche l’Emilia Romagna che non sbaglia con la Basilicata (7-5). In luce sempre Forti autore di una doppietta (cinque sigilli al TDR) e Panarotti (due gol).

Anche nel D c’è una squadra a punteggio pieno, è l’Umbria che festeggia il passaggio del turno con il successo sulla Sardegna per 7-4. Il poker di Ginocchietti ha spaccato la partita. La Lombardia spegne le ultime speranze dell’Abruzzo fermandolo sul 6-6 con un gol di Sarr a 5’’ dal fischio finale.

Nell’E la Calabria già certa dei Quarti chiude imbattuta il girone pareggiando per 4-4 l’ultimo match con il Trento. Può sorridere anche la Toscana che non lascia scampo al Molise (7-1) e si qualifica come una delle migliori seconde. Le doppiette di Gamannossi e Guglielmucci (a quota sei nel torneo) hanno creato un solco tra i toscani e i molisani.

CALENDARIO SECONDA FASE

5 aprile – Quarti di finale

UNDER 19 (ore 17.30)

A) Piemonte VdA-Toscana (Palalupatotina – San Giovanni Lupatoto - Vr)

B) Umbria-Sicilia (Montidon – Sant’Ambrogio di Valpolicella - Vr)



C) Marche-Emilia Romagna (Palasport – Vigasio - Vr)

D) Liguria-Calabria (Belladelli Forum – Villafranca Veronese)

FEMMINILE (ore 15.00)

A) Lazio-Calabria (Palalupatotina – San Giovanni Lupatoto - Vr)

B) Lombardia-Piemonte VdA (Montidon -Sant’Ambrogio di Valpolicella Vr)

C) Campania-Abruzzo (Palasport – Vigasio - Vr)

D) Veneto-CPA Trento (Belladelli Forum – Villafranca Veronese)

UNDER 17 (ore 11.30)

A) Sicilia-Sardegna (Palalupatotina – San Giovanni Lupatoto - Vr)

B) Calabria-Piemonte VdA (Montidon – Sant’Ambrogio di Valpolicella – Vr)

C) Campania-Lombardia (Palasport – Vigasio - Vr)

D) Lazio-Emilia Romagna (Le Grazie - Verona)

UNDER 15 (ore 9.45)

A) Piemonte VdA-Emilia Romagna (Palalupatotina – San Giovanni Lupatoto - Vr)

B) Veneto-Lazio (Montidon – Sant’Ambrogio di Valpolicella – Vr)

C) Molise-Sardegna (Palasport – Vigasio - Vr)

D) Abruzzo-Campania (Le Grazie - Verona)

IL PROGRAMMA

Prima Fase (gironi)

1 aprile – 1ªgiornata - le gare on demand in streaming QUI

2 aprile – 2ª giornata - le gare on demand in streaming QUI

3 aprile – 3ª giornata - le gare on demand in streaming QUI

4 aprile – riposo

Dai Quarti di finale tutte le partite in diretta streaming su futsal tv

Seconda Fase

5 aprile – quarti di finale

6 aprile – semifinali

7 aprile – finali

