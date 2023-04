Calcio, Eccellenza: i provvedimenti del Giudice Sportivo in vista del turno infrasettimanale

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 2/ 4/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919) Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CILIA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

PRATO FABIO (CAIRESE)

PROFUMO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

SINA ERNALD (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLI DANIELE (CAIRESE)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

PASSERI PAOLO (CANALETTO SEPOR)

BASSO THOMAS (FINALE)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

PETRACCA LEPERA FRANCO A. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AVELLINO GIACOMO (LAVAGNESE 1919)

OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COULIBALY ISSA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)