Calcio. San Filippo Neri Yepp Albenga festeggia la salvezza in Prima Categoria. Torregrossa: "Capolavoro di tutti"

La vittoria contro l'Aurora per 2-0 con le reti di Mascardi e Cresci regala al San Filippo Neri Yepp Albenga la permanenza nel campionato di Prima Categoria senza passare attraverso il temibile playout.

Un risultato importante come sottolinea l tecnico dei giallorossi Davide Torregrossa: "Si, ora possiamo dirlo, ce l'abbiamo fatta a salvarci direttamente senza playout e questo lo consideriamo un risultato straordinario viste le grandi difficoltà incontrate nella costruzione di un nuovo gruppo e al 95% formato da ragazzi molto giovani, molti alla loro prima esperienza in una prima squadra. È stato un campionato duro, quasi tutto in salita ma che alla fine ha regalato alla Società una grande soddisfazione e per i ragazzi è stato un banco di prova e di crescita molto importante".

Tante le dediche del tecnico: "Come dedica ce ne sarebbero tante, a chi ci è stato sempre vicino soprattutto nei momenti difficili, a chi ha sempre remato nella stessa direzione senza far mancare fiducia e sostegno in particolar modo ai ragazzi, la dedica va' al gruppo intero, una famiglia che si è creata ed è cresciuta con il passare del tempo ma in particolare una dedica speciale è rivolta a Beppe Zanardini, il nostro faro e nonostante non stia attraversando un momento particolarmente felice, non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno ogni settimana con un messaggio o una chiamata".

Un capolavoro firmato Torregrossa ma non solo: "Sul capolavoro il merito è di tutti, staff tecnico col mio amico e coallenatore Davide Rotiroti, Andrea Piazza allenatore della Juniores ed Emiliano Dell'Oriente preparatore dei portieri e a tutta la Società che non ci ha mai fatto mancare nulla".

L'allenatore è pronto a restare in sella anche nella prossima stagione come ci sottolinea: "Per il futuro resteremo sicuramente alla San Filippo Yepp e nelle prossime settimane avremo un incontro con la società per fare il punto della situazione e programmare la futura stagione sportiva in Prima Categoria".