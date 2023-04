Calcio. San Francesco Loano, Rossignolo trascina i rossoblu ai playoff: "Soddisfatti ma rammaricati per come avevamo chiuso il girone di andata"

Un fantastico Franco Rossignolo trascina il San Francesco Loano alla finale playoff del campionato di Prima Categoria, grazie al 2-1 esterno ottenuto contro l'Andora. Un successo determinante per i rossoblu che volano così agli spareggi per la categoria superiore, dove affronteranno la perdente dello spareggio tra Pontelungo e Camporosso.

"C'è sicuramente soddisfazione per aver raggiunto il playoff - ha sottolineato Rossignolo, match winner contro l'Andora - anche se non manca il rammarico per come avevamo chiuso il girone di andata da primi in classifica. Un terzo posto importante e il risultato è giusto visto che Pontelungo e Camporosso hanno dimostrato di avere qualcosa in più di noi".

Ma come giudica la sua stagione Rossignolo? "A livello realizzativo non è stata la stagione che ho segnato di più - continua l'ex Pontelungo - anche se ho realizzato un buon numero di reti. Una stagione positiva e importante a livello personale".

Pontelungo o Camporosso? Per la scelta dell'avversaria l'attaccante la vede così: "Sono due grandi squadre - ha sottolineato - con il Pontelungo che è quella che ci ha messo più in difficoltà tirando fuori i nostri limiti, mentre con il Camporosso ce la siamo giocata un po' di più. Preferirei il Camporosso anche se ci sono arrivati davanti, ma andremo a giocare in trasferta: ci servirà un'impresa".

Sul futuro Rossignolo è chiaro: "A Loano mi sento a casa, sono cresciuto calcisticamente qua ed è una questione di cuore. E' però normale che a fine stagione bisognerà vedersi e tirare le somme, ma se dipendesse solo da me direi che il mio futuro lo vedo qua", ha concluso l'attaccante rossoblu.