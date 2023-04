Calcio, Serie D. Ligorna, mister Roselli analizza il pari contro la Fezzanese: "Buon punto, ma decisivo un episodio"

Il Ligorna impatta sul campo della Fezzanese nel campionato di Serie D e resta in zona playoff. Ad analizzare con amarezza la divisione di posta in terra spezzina è il tecnico dei genovesi Giorgio Roselli:

"I ragazzi sono dispiaciuti per il pareggio ma comunque si tratta di un buon punto in un campo un po’ particolare rispetto al nostro. Loro avevano due o tre giocatori veloci davanti, mentre noi abbiamo trovato spazi per le nostre occasioni. Però devo dire che c’è stato un episodio, sul 2-0 per noi, che io classificherei come errore tecnico.

Uno dei nostri giocatori ha ricevuto una gomitata a palla lontana e l’avversario è stato punito solo con il giallo. Vada per un calcio di rigore per noi negli ultimi minuti, che ci può stare sia stato valutato così. Ma in quella situazione, sul 2-0, o non si prendono provvedimenti o si espelle il giocatore. È la prima volta che mi capita una situazione di questo tipo".