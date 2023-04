ArteGinnastica in evidenza nelle prove regionali

Il settore ArteGinnastica, ad Albenga, lo scorso fine settimana ha portato in gara le sue giovani atlete della ginnastica ritmica per la seconda prova Individuale categorie LD ed LE.

“Sono state gare molto lunghe che vedevano la partecipazione di numerose iscritte, ma le nostre ragazze si sono contraddistinte davvero tanto, chi alle prime esperienze, chi invece aveva già rodato gli esercizi. Le nostre sono ginnaste di bella presenza che si notano quando entrano in pedana e per noi è già un grande successo essere riconoscibili, stanno facendo tutte numerosi progressi”, ci dicono le loro allenatrici, le sorelle Andrea Carola e Carlotta Violante.

Ma veniamo ai risultati, ecco quanto avvenuto in gara, nella categoria LE domenica:

Baldini Federica con due splendidi punteggi superiori al 15 vince la prova regionale LE;

anche Bruzzo Francesca convince in questa prova, che vince con esercizi nuovi;

Zanolla Letizia che dimostra grande carattere e miglioramenti, si aggiudica il bronzo;

Anna Caneto e Viola Ginevra si sono contraddistinte sicuramente per i miglioramenti fatti, ma purtroppo sbagliano la gara e si aggiudicano rispettivamente la 4^ e la 6^ posizione;

Alice Parodi ad un passo dal podio con due brutte perdite si aggiudica la medaglia di Legno, ma migliorata di 2 posizioni rispetto alla prima prova;

Yorgacheva Echaterina si aggiudica la 10^ posizione, mentre giunge 12^ la sua compagna Lastrego Greta. Entrambe comunque conducono una gara molto buona nonostante qualche incertezza;

Oro anche per Virginia De Andreis, classe 2013, che ha dato una dimostrazione di grande carattere;

4^ Di Cola Daria, con un corpo libero molto buono e un cerchio troppo falloso.

Per quanto riguarda la categoria LD che ha gareggiato sabato, invece:

Oro per Greta Orso, riscattatasi dalla prima prova;

6^ Cioè Arianna molto convincente;

12^ Berta Lavinia e 21^ Mina Sofia, con gravi falli di attrezzo;

6^ posizione per Giacometti Arianna che sporca con una perdita grave ma in una gara numerosissima;

10^ posizione per Giornanengo Gaia, che purtroppo anche lei emozionata commette qualche fallo;

Martina Tipoli veterana ArteGinnastica chiude in 7^ posizione.

Ma ArteGinnastica non demorde e ora pensa già a lavorare per i Nazionali di Rimini e per i prossimi appuntamenti Gold