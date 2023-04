Volley. Albisola Pallavolo è Campione: primo posto nel torneo di Serie D

La promozione, riservata alle prime due in classifica, era già in ghiaccio, ma salire di categoria vincendo il campionato ha un sapore nettamente più dolce.

Un gusto che assapora con pieno merito la formazione guidata da coach Elvio Ferrari, che ha avuto la meglio nel testa a testa contro Admo Volley. La formazione di Lavagna potrebbe chiudere il campionato a soltanto un punto di distanza dall’Albisola.

La vittoria decisiva è arrivata contro Volley Uscio Rapallo in trasferta. Questi i parziali del 3 a 1 finale: 22/25 20/25 25/23 25/27. La squadra ha conquistato in totale la bellezza di 48 punti, frutto di 16 successi in 18 incontri. 51 i set vinti, solo 12 quelli concessi agli avversari.

Dopo i titoli territoriali dell’Under 18 femminile e dell’Under 19 maschile, ecco quindi il terzo campionato vinto dalle formazioni di Albisola Pallavolo-Planet Volley.