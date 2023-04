Nuoto, bici e corsa: il 6 e 7 maggio la prima edizione del Triathlon Sprint Loano

Loano. E' in programma il 6 e 7 maggio la prima edizione del Triathlon Sprint Loano, organizzato dall'Asd Doria Nuoto Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e di Marina di Loano. La due giorni dedicata a nuoto, bici e corsa vedrà la partecipazione di circa 1.200 atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero.





Il triathlon è uno sport multidisciplinare di resistenza nel quale l'atleta copre nell'ordine una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa, senza interruzione. Il triathlon è divertimento, salute, sfida con sé stessi, impresa, armonia con la natura. E' uno sport giovane, nuovo, che accomuna insieme le tre discipline più popolari e praticate in un'unica prova. I concorrenti, infatti, devono passare senza interruzioni da una frazione di gara all'altra, dimostrando ottime capacità condizionali quali forza e resistenza, ma anche buone capacità coordinative, dovendo esprimere durante il loro sforzo gestualità sportive completamente differenti tra loro, quali il nuotare, il pedalare ed il correre.



Il triathlon “classico”, quello cosiddetto olimpico le cui distanze sono nei programmi delle Olimpiadi, si disputa sui 1.500 metri a nuoto, sui 40 chilometri in bicicletta e infine sui 10 chilometri di corsa. Dall'edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputerà anche la staffetta mista 2+2 denominata Mixed Relay. Ma numerose sono le varianti delle distanze del triathlon, a seconda dell'età e delle caratteristiche tecniche; dal triathlon “per tutti” a quello dell'Impresa. A Loano gli atleti saranno chiamati a percorrere 750 metri a nuoto, poi 20 chilometri in bici e infine 5 chilometri di corsa.





Triathlon Sprint Loano 2023 è stata classificata dalla Federazione Italian Triathlon come gara di livello B in quanto rispetta le seguenti disposizioni federali: è una gara deliberata dal Consiglio Federale con montepremi in denaro e premi di categoria; è una gara con rank ad alto livello organizzativo, con coefficiente pari al valore reale calcolato; è destinato ad organizzatori disponibili a gestire grandi eventi, autorizzata per tutte le tipologie di specialità e distanza da sprint in su.





“Ancora una volta la nostra città ospita un grande evento, di caratura internazionale – dichiarano il sindaco Luca Lettieri e l'assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca – Il turismo sportivo è da sempre una delle principali risorse di Loano Città Europea dello Sport: la presenza di 1.200 atleti, delle squadre, dei loro accompagnatori e famigliari nel primo fine settimana di maggio, infatti, avrà positive ricadute su tutto il tessuto economico e commerciale locale. Una manifestazione che non solo ha una chiara e netta valenza sportiva e che contribuirà a promuovere ancora una volta l'immagine di Loano in ambito sportivo, ma porta in sé un importantissimo messaggio di inclusione grazie alla presenza di un gran numero di atleti paralimpici. Lo sforzo organizzativo per la predisposizione del Triathlon Sprint Loano 2023 è stato notevole, ma grazie alla collaborazione tra tutte le parti siamo riusciti a raggiungere il risultato creando meno disagi possibili a residenti e turisti”.





“Per la nostra società – spiega il presidente di Doria Nuoto Loano Massimiliano Gattuso – è un onore e un piacere il fatto che la nostra manifestazione abbia ricevuto la classificazione B (Silver) al suo esordio assoluto. Ciò significa che il prossimo anno potremmo ambire a raggiungere il livello più alto, cioè il Gold, un 'riconoscimento' che ne attesta l'assoluto valore a livello nazionale e federale. Nell'organizzare la competizione, abbiamo voluto dare spazio in maniera particolare al paratriathlon. Il triathlon, infatti, è sport inclusivo per eccellenza: atleti disabili e normodotati gareggiano insieme e sugli stessi percorsi. Le regole del paratriathlon sono un adattamento delle regole del triathlon in base alle differenti tipologie di abilità. La conseguenza è la valorizzazione e l'esaltazione delle capacità individuali. Tra l'altro, uno dei migliori atleti italiani del paratriathlon è proprio uno dei nostri associati, Giovanni Sciaccaluga, che ha già inanellato una notevole serie di vittorie e ha già 'messo nel mirino' le prossime Olimpiadi”.





Il 6 maggio gareggeranno gli atleti più giovani, fino ai 19 anni di età. Il 7 maggio, invece, si confronteranno gli atleti del paratriathlon e normodotati e si svolgerà il campionato universitario.





La frazione di nuoto si svolge all'interno dell'area protetta del Marina Beach e prevede due giri da 375 metri ciascuno per un totale di 750 metri.





La frazione ciclistica avrà luogo interamente nel cuore di Loano: gli atleti partiranno dalla rotonda antistante il passaggio a livello del lungomare est, nei pressi del Marina Beach, proseguiranno su Lungomare Madonna del Loreto e poi lungo corso Roma fino all'incrocio con via Martiri delle Foibe, poi svolteranno in corso Europa, passeranno in via Damiano Chiesa, viale Libia, Campo Cadorna, via Martiri della Libertà, via delle Peschiere e si immetteranno nuovamente sul Lungomare fino ad arrivare rotonda da cui sono partiti. Effettueranno cinque giri da 4,05 chilometri ciascuno per un totale di 20,2 chilometri.





La frazione di corsa si svolgerà all'interno della Marina di Loano, con scorci scenografici sulle banchine, a testimoniare l'anima marinara di Loano. Dopo aver lasciato le bici, gli atleti partiranno dalla stessa rotonda nei pressi del Marina Beach, faranno un “giro di boa” intorno alla palazzina della Capitaneria di Porto e raggiungeranno il mercato del pesce. In tutto faranno due giri per un totale di 5 chilometri.





Durante lo svolgimento delle gare nelle zone interessate dal passaggio degli atleti saranno possibili alcune modifiche al traffico viario e sarà temporaneamente interdetto l'accesso all'area di Marina di Loano.





Di seguito le categorie partecipanti e le relative età:

Mini Cuccioli 06 - 07

Cuccioli 08 - 09

Esordienti 10 - 11

Ragazzi 12 - 13

Youth A 14 - 15

Youth B 16 - 17

Junior 18 - 19

Under23 20 - 23

Senior 1 20 - 24

Senior 2 25 - 29

Senior 3 30 - 34

Senior 4 35 - 39

Master 1 40 - 44

Master 2 45 - 49

Master 3 50 - 54

Master 4 55 - 59

Master 5 60 - 64

Master 6 65 - 69

Master 7 70 - 74

Master 8 75





Di seguito il programma delle due giornate.



Sabato 6 maggio

- ore 07.30-09.00 Consegna buste tecniche circuito giovanile - segreteria aperta tutto il giorno

- ore 08.30-09.30 Apertura zona cambio Youth A - Youth B - Junior

- ore 09.45 partenza Youth B/Junior donne

- ore 10.30 partenza Youth B/Junior uomini

- ore 11.15 partenza Youth A donne

- ore 12.00 partenza Youth A uomini

- ore 12.30 premiazioni gare mattino

- ore 13.45 apertura zona cambio giovanissimi

- ore 14.45 chiusura zona cambio giovanissimi

- ore 15.00 partenza Ragazze

- ore 15.45 partenza Ragazzi

- ore 16.30 partenza Esordienti donne

- ore 17.00 partenza Esordienti uomini

- ore 17.30 partenza Cuccioli - Mc donne

- ore 18.00 partenza Cuccioli - Mc uomini

- ore 18.30 premiazioni gare pomeriggio



Domenica 7 maggio

- ore 08.00 Apertura Segreteria e consegna pacchi gara paratriathlon-sprint

- ore 09.00 Apertura zona cambio paratriathlon-sprint

- ore 10.00 start campionato nazionale paratriathlon

- ore 11.30 start sprint donne

- ore 12.30 start sprint uomini