Pattinaggio, l'Hp InLine Savona conquista il primo posto tra le società nel campionato regionale ligure

Un'altra bella domenica di spost a Garessio che, dopo i campionati interprovinciali, ha visto l’assegnazione dei titoli regionali liguri strada per sette categorie (Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior al mattino, Giovanissimi ed Esordienti al pomeriggio): 112 skater agonisti, 36 gare e di contorno le simpatiche corse dei Cuccioli.

A dominare tra le società proprio gli organizzatori dell’Hp Savona In Line che hanno preceduto i pattinatori savonesi e il Roller Sports Vado ed ottenuto così il primo Memorial Maurizio Ghiglia.

Il Comune ringrazia la famiglia Ghiglia per la presenza alle premiazioni, l’Acqua San Bernardo per la fornitura di bottigliette e la Fisr Liguria per aver scelto ancora l’anello garessino per due importanti eventi.