Pesca Sportiva. La Garisti 93 di Finale Ligure è vice Campione del Mondo

Dal 23 al 26 marzo 2023 sul torrente Sutla che scorre nelle cittadine di Klanjec e Kumrovec situate nella provincia Krapinska-Zagorska in Croazia si è svolto il 29° Campionato Mondiale di pesca alla trota con esche naturali aperto sia alle squadre delle nazioni partecipanti che ai clubs che hanno conseguito la qualificazione.



Il torrente Sutla è il torrente che funge da confine tra la Croazia e la Slovenia. Si tratta di un bel corso d’acqua che, nonostante la siccità, ha una buona portata.



Le nazionali partecipanti erano Italia, Croazia, Bulgaria e Francia mentre i clubs erano in totale sette così suddivisi: 2 club francesi, 1 club Croato e 4 club italiani, la società, i GARISTI93-ARTICO, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., faceva parte dei clubs italiani, con la delegazione formata da:



Alessio Fabiani pescatore, Stefano Boschiazzo pescatore, Andrea Corradini pescatore, Rossano Briano pescatore, Davide Leoca riserva, Mario Rubatto Capitano, Lino Averaldo Staff, Renato Tagliabò Staff.



La manifestazione è stata dichiarata aperta dal presidente nazionale della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquee) nonché presidente della FIPS-ED (Federazione Internazionale Pesca Sportiva in Acque Dolci) Ugo Claudio Matteoli.



Il 24 marzo alle ore 9.30 inizia la prima manche ufficiale di prova non ancora valida ai fini delle classifiche.



I nostri pescatori hanno sondato a fondo il tratto di torrente e nonostante le trote fossero davvero poche e svogliate hanno capito quali potevano essere le postazioni migliori.

La giornata è stata davvero clemente come clima con un bel sole caldo, ma purtroppo le previsioni per il primo giorno di gara erano davvero pessime.



Primo giorno di gara ufficiale:

Ci svegliamo avvolti dalla nebbia con un calo repentino della temperatura e on una pioggia non fortissima ma molto insistente che non ci abbandonerà fino alla fine della prova.

Dopo 4 ore durissime di gara con pochi pesci catturati riusciamo a essere primi tra i club con due punti di vantaggio sui secondi classificati, finalmente possiamo tornare nelle nostre stanze e dopo una doccia ristoratrice il nostro cuoco ufficiale Lino ci prepara un ottimo pranzo per riprendere le forze spese in gara.

La prima manche è andata, il risultato è stato buono e ora la nostra squadra si prepara per l’ultima battaglia con la non espressa, per scaramanzia, speranza di ripetere l’ottimo risultato anche nella seconda prova.



Secondo giorno di gara ufficiale

Il meteo leggermente migliorato ma comunque uno scroscio d’acqua nella prima parte di gara non manca, ma nonostante l’inclemenza del tempo otteniamo dei bei piazzamenti di settore, il numero delle catture di molto elevato rispetto al giorno precedente e questo ha permesso alle nostre inseguitrici di raggiungerci e purtroppo in un caso pure di passarci davanti.

Chiudiamo la prova al secondo posto, risultato onorevole, anche se avevamo già fatto la bocca al gradino più alto del podio, siamo comunque soddisfatti vice campioni del mondo per club è comunque un bellissimo risultato.

Di seguito tutti i risultati ottenuti:

– GARISTI93 – ARTICO vice campioni del mondo;

– Stefano Boschiazzo Vice campione del mondo individuale;

– Andrea Corradini quarto classificato individuale.