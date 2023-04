Calcio, Il Millesimo rassicura sulle condizioni del giovane Nicolas: "Situazione non preoccupante, un grazie al Camporosso per la sensibilità"

Non ci sono state fortunatamente gravi conseguenze per Nicolas il giovane ragazzo del Millesimo, a seguito del contrasto di gioco fortuito domenica mattina, durante la partita under 16 tra il Camporosso e i valbormidesi.

A rassicurare sulle condizioni del giocatore è stata la stessa società del presidente Levratto:

"Sfortunatamente e fortuitamente, in uno scontro di gioco, il nostro Nicolas Borkovic ha subito un colpo in testa a causa del quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso e conseguente ricovero in ospedale.