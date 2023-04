Calcio. Vincolo e lavoro sportivo. Entro il 22 aprile le direttive della LND, allo studio una soluzione ponte

Nello scorso fine settimana abbiamo raccontato come la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in tandem con la Lega Nazionale Dilettanti, si stesse adoperando per arrivare a una sintesi operativa in merito all'imminente riforma dello sport e all'abolizione del vincolo sportivo.

Per quanto concerne il vincolo sportivo si sta ragionando su una possibile soluzione ponte, che fino a luglio 2024 aiuti i club italiani, soprattutto quelli meno strutturati, ad avere 12 mesi in più per organizzarsi e disinnescare al contempo eventuali speculazioni sugli under. Difficile abolire di colpo l'obbligo dei giovani, ma l'allineamento su scala nazionale delle quote potrebbe essere una prima via percorribile (2 nei principali tornei regionali e tre in Serie D).