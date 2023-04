Calcio. Virtus Sanremo. Salvezza in ghiaccio per mister Moroni: "Salvi contro ogni critica, ci saremo sempre alal faccia degli invidiosi"

Dopo la promozione dello scorso anno, la Virtus Sanremo Calcio 2011 di Massimiliano ‘Maci’ Moroni compie l'impresa di salvarsi.

“Stagione difficilissima - spiega Moroni -, causa le continue assenze: da parte di parecchi giocatori che, per infortuni o per lavoro, non sono mai riusciti a giocare una volta tutti insieme e quindi abbiamo dovuto ricorrere a giovani e ad un numero sempre più esiguo di ragazzi, che nonostante tutto si sono trovati catapultati in un campionato con altre particolarità, più duro e difficile da gestire senza esperienza. Ma contro ogni critica, contro ogni episodio e dopo aver disputato un buon girone di andata, ha visto raggiungere la sospirata salvezza.

Come ci siamo arrivati? Innanzitutto grazie a quei 13 /14 giocatori che non hanno mollato, a differenza di altri, ed hanno dato tutto fino alla fine, poi il nostro staff, il Presidente che non si è fatto condizionare da rumors ed ha dato continuità al sottoscritto e non ha mai fatto mancare nulla. Il segreto è stato quello di continuare ad allenarsi anche a ranghi ridotti preparando le sedute di allenamento sempre nuove sempre. Più specifiche per affrontare quanto poteva accadere in partita. Ora spiace per i tanti ‘addetti ai lavori’ ma la Virtus c'è e ci sarà sempre alla faccia dei tanti invidiosi.

Quanto al sottoscritto - conclude Moroni - dopo tanti anni e dopo aver raggiunto traguardi importanti prenderà una pausa. Ringrazio tutti in primis la mia famiglia che sopporta sempre tutto ed ovviamente un pensiero rivolto sempre al nostro Angelo”.