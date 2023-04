A Torino la presentazione della Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore (FOTO E VIDEO)

Nel video l’intervista al sindaco Davide Sannazzaro, al presidente della Pro Loco Samuel Lerda, al direttore marketing di Biraghi Spa Gabriele Bolle e all’assessore regionale alla Sviluppo delle piccole e medie imprese Andrea Tronzano e al vicepresidente di Atl del Cuneese Rocco Pulitanò.

L'evento è organizzato con il sostegno di Biraghi Spa, Banca di Cherasco, Fondazione Crs, Caffè Vergnano, Panealba, Csea, comune di Cavallermaggiore, Atl del Cuneese e Regione Piemonte.

LA STORIA DELLA MANIFESTAZIONE

La Sagra del Gorgonzola è stata lanciata nel 2016, frutto dell’intuizione dell’allora presidente della Pro Loco Valentino Piacenza che affiancato dall’assessore alle manifestazioni Davide Sannazzaro (attuale Sindaco al secondo mandato alla guida della città) decise di presentare l’ambizioso evento costruito dalla locale associazione turistica: una sagra incentrata sul prodotto caseario d’eccellenza di un’azienda che é parte integrante della storia moderna di Cavallermaggiore. Tre cene con piatti categoricamente a base di Gorgonzola Biraghi DOP, dagli antipasti al secondo, e una domenica di fiera mercatale per rilanciare la “Fiera della Pioppella” che negli anni aveva perso vigore.

Un buon riscontro a livello di numero e pubblico, ha gettato le basi per le successive edizioni: prima con la presidentessa Margherita Alocco e poi con il mandato triennale di Emanuele Testa, coadiuvato da un folto gruppo di giovani del paese. Proprio sotto la guida di Testa la gestione degli appuntamenti gastronomici della Sagra è passata al catering Picchio Rosso di Roata Chiusani, bravo a saper amalgamare non solo gli ingredienti ma anche i giovani e giovanissimi camerieri della città, chiamati a servire come volontari durante l’evento.

L’edizione 2022, la prima post covid, è stata il banco di prova con molti interrogativi alla vigilia dell’evento: l’incredibile successo di pubblico con più di 20mila partecipanti nel week end di Fiera mercato ha convinto il nuovo direttivo della pro loco presieduto da Samuel Lerda, insieme al gruppo degli organizzatori, ad alzare ulteriormente l’asticella mettendo mano per il 2023 ad un calendario eventi più ricco e prolungato nel tempo e una diversificazione degli intrattenimenti nell’arco dei giorni della rassegna.

L’EDIZIONE 2023

Per l’edizione 2023 alcuni cambiamenti importanti: pranzi e cene prenderanno vita in una nuova e più ampia tensostruttura riscaldata di 700 mq situata in piazza Baden-Powell (fronte scuole medie) per garantire maggior comodità nel servizio ed ancora più coperti da offrire al pubblico esterno.

Confermata invece Piazza Vittorio Emanuele II come punto nevralgico della manifestazione: vi saranno ospitati una decina di truck di street food ed il palco principale sul quale si succederanno gli spettacoli musicali nel corso dei 10 giorni di evento. Vi sarà inoltre allestita una “via delle muffe” dove poter conoscere meglio il gorgonzola e le peculiarità dei formaggi erborinati.

Oltre ai truck di street food è stata confermata anche la collaborazione con il CNOSFAP Savigliano, istituto di istruzione superiore salesiana, i cui studenti parteciperanno alle fiere-mercato del 25 e del 30 aprile con uno stand dove verrà cucinata la focaccia calda al Gorgonzola, molto apprezzata nelle passate edizioni.

Novità del 2023 la presenza nella “via delle muffe” dell’Istituto lattiero-caseario e delle tecnologie agroalimentari di Moretta (AgenForm), dove sarà possibile sperimentare scoprire le principali fasi di produzione del formaggio e sperimentare il processo di cagliatura.

La tradizionale fiera mercato viene implementata per la nuova edizione con un giorno extra di stand ed espositori: saranno infatti 3 i giorni di fiera, precisamente il 23, 25 e 30 aprile in collaborazione con l’agenzia GianEventi.

Nel mese di marzo tramite la stampa locale e i propri account sui social network, la Pro Loco Cavallermaggiore ha annunciato l’apertura delle prenotazioni a pranzi e cene (interamente plastic free per precisa volontà degli organizzatori), che a un mese dall’inizio dell’evento ha già superato il numero complessivo di iscritti della precedente edizione.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

21 Aprile

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: dj set by Tuttafuffa presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

22 Aprile

Ore 11.00: inaugurazione itinerante delle mostre artistiche

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: concerto live di Emily la Chatte presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

23 Aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 installazione artistica luminosa interattiva presso Chiesa di San Pietro in collaborazione con Associazione culturale CQuadro.

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano presso Bar Cremeria I Portici

Dalle ore 09.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e apertura piazza dello street food e “via della muffa” dedicata ai produttori caseari

Alle ore 10.30 inaugurazione ufficiale Sagra del Gorgonola DOP presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II.

A seguire: Pranzo del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell;

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Caseificio Persia, Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione da piazza Santarosa e dal piazzale dell’azienda Biraghi

Dalle 14.30 doppio spettacolo di equilibrismo e giocoleria con Jiury Longhi

Dalle 16.00 dj set dei “Melody makers” presso Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle 18.30 esibizione live di “Bandakadabra” presso Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle 20.30 dj set degli “Avanzi di bealera” presso Piazza Vittorio Emanuele II

24 Aprile

Cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

Dalle ore 18.00 Piazza dello street food con street food trucks presso Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 18.00 dj set con Jhonny Manfredi presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 18:00 raduno auto tuning e notte bianca (18.00-23.00) presso Via Roma.

Dalle ore 22.30 concerto live dei “Lou Tapage” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

25 Aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 “We are one” installazione artistica luminosa interattiva presso Chiesa di San Pietro in collaborazione con Associazione culturale CQuadro.

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano presso Bar Cremeria I Portici

Dalle ore 08.30 gara di bocce a coppie presso Bocciofila San Pietro.

Dalle ore 09.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e apertura piazza dello street food e “via della muffa” dedicata ai produttori caseari

Dalle ore 9.30 “Fitness session” aperta a tutti in collaborazione con Palestra L’ora di ginnastica.

Alle ore 10.30 “Show cooking” con Gabriele Boffa, chef stellato.

Pranzo Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Caseificio Persia, Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione da piazza Santarosa e dal piazzale dell’azienda Biraghi

Alle ore 14.30 spettacolo di magia per grandi e piccini con il mago Trinchetto.

Dalle ore 16.00 dj set dei “Melody makers” presso Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 18.30 esibizione live di “The Uppertones” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 18.30 esibizione live del gruppo di ballo “Lindy hop” presso Piazza Vittorio Emanuele II, in contemporane con esibizione di “The Uppertones”

Dalle ore 20.30 dj set “bella ciao” con Marco Rock, Manuela Boraso & Radio Bra on the Rocks presso Piazza Vittorio Emanuele II.

26 Aprile

"Il gorgonzola e gli altri blu"

Serata di approfondimento e degustazione di formaggi erborinati e birra artigianale in collaborazione con la sezione provinciale cuneese dell’ONAF, con l’esperto Alessandro Gallina e con il cavallermaggiorese Elia Capello, ideatore del metodo sperimentale con cui sono realizzate le birre somministrate durante la sagra. A seguire esibizione di musica live presso ala comunale con il progetto artistico "morto dal vivo": tributo a Gianmaria Testa.



27 Aprile

Spettacolo teatrale “tüta culpa ... d’lebüsìe”, eseguito da compagnia di teatro dialettale “d’la vila” di Verzuolo, offerto da sezione locale dell’Associazione San Vincenzo

28 Aprile

Cena del Gorgonzola DOP “Beer ‘n zola” in collaborazione con birrificio artigianale CANEDIGUERRA presso tensostruttura piazza Baden Powell.

A seguire: Party a 90 dj set presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

29 Aprile

Cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: esibizione live de “I cookies” presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

30 Aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 installazione artistica luminosa interattiva presso Chiesa di San Pietro in collaborazione con Associazione culturale CQuadro.

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano presso Bar Cremeria I Portici

Dalle ore 08.30 gara di bocce a coppie presso Bocciofila San Pietro.

Dalle ore 09.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e apertura piazza dello street food e “via della muffa” dedicata ai produttori caseari

Dalle ore 9.30 “Fitness session” aperta a tutti in collaborazione con Palestra Joy’s.

Pranzo Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione da piazza Santarosa e dal piazzale dell’azienda Biraghi

Alle ore 14.30 giochi per tutti con il LUDOBUS.

Dalle ore 16.00 dj set dei “Melody Makers” presso Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 18.30 esibizione live dei “Bluebeaters” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

Dalle ore 20.30 dj set “Si chiude così” con TuttaFuffa djs

Sagra e… Arte

Mostra fotografica “Un tema, un autore” presso Chiesa dei Battuti Bianchi

La mostra dal titolo “Un tema, un autore” è promossa dal Circolo fotografico racconigese: vi partecipano alcuni amici esterni del circolo e i soci del circolo stesso.

“Un tema, un autore” è una mostra svoltasi già in precedenti edizioni, dove ogni partecipante sceglie un proprio tema ed espone 2 fotografie sullo stesso.

Una mostra che si contraddistingue per la varietà nella tipologia degli scatti fotografici offerti a beneficio dei visitatori.

Tra gli espositori dell’edizione 2023: Cappello Giovanni, Viola Pier Paolo, Pilone Claudio, Sartori Aldo, Agostino Rocco, Testa Valeria, Rosso Aldo, Gentile Piercarlo, Grosso Giancarlo, Gambetta Angelo, Marchisio Giorgio, Burzio Andrea, Redigolo Luca, Barberis Giorgio.

Mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano presso Bar Cremeria I Portici

Roberta Astegiano nasce a Savigliano il 1 Maggio 1981, sin da bambina dimostra

un forte interesse per l’arte in tutte le sue sfaccettature. Vive a Vienna per due anni e l’esperienza in questa città, sommata al retaggio universitario e alla fervida amicizia nata con Kaliher danno vita al suo stile visionario e pseudo fumettistico; grazie all’immediatezza data dai pantoni disegna direttamente sulla tela, proprio come da bambina faceva sui bordi di libri e quaderni di scuola, dando vita e corpo a mondi immaginari che vorrebbe visitare e in cui si inoltra con curiosità.

Alcuni lavori scoprono una vena creativa che la portano a unire l’uso degli inchiostri indelebili con i colori acrilici e in casi sporadici con gli smalti, l’utilizzo della foglia d’oro e l’impiego di solidi in legno di varie forme come supporto da dipingere.

Mostra “We are one” con installazioni luminose presso Chiesa di S. Pietro

Un’esperienza interattiva e immersiva dove è possibile interagire con le immagini nella cornice della Chiesa di S. Pietro, la più vecchia della città di Cavallermaggiore, riportata all’originale bellezza dopo un lungo periodo di restauri. La mostra ruota intorno al concetto secondo cui siamo tutti parte del sistema terra, parte di una relazione circolare di continua co-creazione.Un equilibrio tra pari quello che ci lega con il pianeta che ci ospita.In allegato è possibile scaricare il calendario con tutti gli eventi in programma.

BIRAGHI, MA NON SOLO

Alla storica collaborazione con l’azienda Biraghi, che fornirà la materia prima per pranzi e cene, si affianca quella con Caffè Vergnano, che sarà fornitore ufficiale di caffè, Panealba per i grissini e le panetterie locali Mulassano e Gotta per il pane in tavola durante i pasti. Realtà locali che partecipano attivamente alla buona riuscita della Sagra sono anche le palestre cittadine L’Ora di Ginnastica eJoy’s che rispettivamente il 25 e il 30 aprile terranno delle sessioni di fitness presso l’ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II. Cavallermaggiore vanta alcuni produttori locali afferenti al settore caseario che potranno essere visitati grazie alle navette gratuite messe a disposizione dall’organizzazione. Il pubblico e i turisti che decideranno di raggiungere la sagra nelle giornate del 23, 25 e 30 aprile potranno dunque visitarle e stare a contatto con gli animali.

COME PRENOTARSI

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite telefono e Whatsapp al numero 371-4800483 oppure tramite il form apposito sul sito www.gorgonzolacavallermaggiore.it: sul sito e sui canali social della Pro Loco Cavallermaggiore sono riportati i menù, le informazioni e i prezzi di ciascuna cena.

Una parte del ricavato di ogni pranzo e cena della Sagra verrà devoluto all’Oratorio locale per il rifacimento del tetto della colonia estiva di Frazione Castello, Pontechianale, a cui generazioni di cavallermaggioresi sono intimamenti legati.

Il costo standard per ogni pranzo e cena è di 32 €, ad eccezione della speciale serata di venerdì 28 al costo di 35 €, dove verrà presentato un accostamento con alcune birre artigianali prodotte dal birrificio alessandrino CANEDIGUERRA.