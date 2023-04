Terminato il campionato con l'1-1 contro il Pontelungo, il tecnico del Millesimo, Fabio Macchia, ha avuto modo di voltarsi alle spalle e analizzare quella che è stata una stagione sotto le attese per il gruppo giallorosso.

Macchia è subentrato in corsa dopo la separazione con mister Peirone, ma per più motivi i valbormidesi non sono riusciti a risalire la china verso la zona playoff.