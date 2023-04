Calcio, Serie D. E' il giorno di Vado - Sanremese, il Sestri Levante tifa rossoblu per festeggiare la Serie C

Sarà una giornata potenzialmente chiavi per buona parte delle dinamiche d'alta classifica nel girone A di Serie D.

Il Vado di mister Didu è infatti chiamato al tutto per tutto per rientrare in corsa per il secondo posto: obiettivo battere la Sanremese e riportarsi a -2 in classifica, in caso contrario la squadra di Didu (autrice comunque di una stagione strepitosa), dovrà guardarsi dal possibile rientro del Bra a contesa della terza piazza.

Chi tifa per i rossoblu è il Sestri Levante: vincere a Gozzano e una contemporanea mancata vittoria dei matuziani al Chittolina (ma ai Corsari andrebbe bene anche un pareggio e un ko della formazione di Giannini) certificherebbe matematicamente la promozione in Serie C.

Guardando agli altri incontri del girone, attenzione soprattutto alle zone basse della classifica, in particolare al Derthona, chiamato a una risposta sul campo della Castellanzese per evitare affanni non previsti nelle ultime quattro gare di campionato.

Il programma: