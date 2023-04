Chi vincerà la Champions League 2023? Benfica, Napoli, City, Bayern e Real in prima linea

I quarti di finale rappresentano il punto di svolta per le migliori otto squadre d’Europa, il punto di non ritorno che separa nettamente una prestazione ottima nel torneo dalla possibilità concreta di alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Le quote calcio della Champions League 2023 su Betfair mostrano chiaramente che Bayern e City sono le favorite, quotate rispettivamente a 4.5 e 3.25, segue il Napoli quotato a 4.33 e le underdog Real Madrid e Benfica, quotate rispettivamente per la vittoria del torneo con valori pari a 8 e 13.

La prima volta di Napoli-Milan in Champions League

Le quote Milan-Napoli Champions offrono dei valori leggermente favorevoli per i Partenopei, che si stanno distinguendo per le statistiche messe a segno in questa stagione, anche se questa sfida in campionato ha dato un esito totalmente diverso, spiazzando i tifosi ma probabilmente mettendo in scena soltanto una geniale pretattica ideata da Spalletti per confondere le idee agli avversari.

Il simbolo 1 per i Diavoli è quotato a 2.7, il 2 degli Azzurri è quotato a 2.5, la partita potrebbe orientarsi anche verso il pareggio, che resta quotato a 3.25 ma tutto lascia pensare che i Partenopei restituiranno il favore ai Rossoneri.

Manchester City-Bayern Monaco

Il 7-0 del City contro il Lipsia negli ottavi di finale con ben 5 ciliegine sulla torta di Pep Guardiola, messe a segno da Haaland in poco più di 30 minuti, hanno messo in chiaro che la favorita assoluta alla vittoria della Champions League 2023, non si lascerà intimorire dall’armata bavarese.

Il simbolo 1 del City resta quotato a 1.75, mentre il pareggio o il colpaccio del Bayern sono quotati entrambi a 4, per una gara, che con tutta probabilità terminerà con una valanga di gol, infatti, l’Over 2.5 è quotato a 1.58. Il pareggio per 2 – 2 quotato a 12 o un rocambolesco 3 – 3 quotato a 25, potrebbero rappresentare la chiave di lettura giusta a trazione X + Over 2.5 del match. Tra i probabili marcatori, Haaland resta in prima linea, anche se il livello della gara è alto.

Real Madrid e Benfica sono le altre due favorite

Da un lato c’è il Real Madrid che è la squadra più vincente della competizione con 14 Champions alzate al cielo, allenata dall’allenatore più vincente nell’universo calcistico, Carlo Ancelotti, che dovrà sfidare le furie blu del Chelsea. Dall’altro lato c’è il miglior Benfica possibile che deve affrontare la maledizione dei 100 anni di Guttmann, ma che, per statistiche, si presenta con il secondo miglior reparto offensivo del torneo, dopo quello del Napoli.

Nei quarti di finale nulla è scontato ma il Benfica favorito sull’Inter rappresenta sicuramente la statistica più fedele ai numeri delle due squadre: i Nerazzurri in crisi di risultati, i portoghesi al top.

Per il Real la sfida è più difficile, perché il Chelsea quando parte da underdog può ritrovarsi in finale senza particolari problemi ma sempre con un po’ di fortuna, tuttavia, i Blancos quando sentono l’inno della Champions scalpitano come tori inferociti.