Pallapugno. Anche gli Allievi in campo a inizio maggio, ufficializzato il calendario

Tra un mese, dal 5 al 7 maggio, comincerà anche il campionato degli allievi. Nel calendario della prima fase sono state inserite 12 squadre, suddivise in due gironi. Nel girone A ci sono Araldica Castagnole Lanze, Bormidese, Caraglio, Cortemilia, Peveragno e Pro Paschese A, mentre nel girone B troviamo Gottasecca, Pieve di Teco, Pro Paschese B, Subalcuneo, Taggese e Virtus Langhe. Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno con termine il 29 giugno.

Alla fine della regular season, tutte le squadre giocheranno la seconda fase suddivise in altri tre raggruppamenti dove, alla fine, le prime classificate e la migliore seconda andranno in semifinale. Semifinali e finale si disputeranno con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro. Le partite andranno agli otto giochi.



Coppa Italia: le prime due classificate al termine della prima fase del campionato giocheranno la finale in programma 26 agosto, alle 16, nello sferisterio di Ricca di Diano d'Alba.



