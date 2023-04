Calcio. Millesimo e Cengio uniscono le forze, varato un unico settore giovanile

L'arrivo imminente del campo in sintetico al Comunale inevitabilmente permetterà alla società giallorossa di cambiare marcia a livello infrastrutturale, con uno sguardo particolare al settore giovanile. Non a caso, pochi minuti fa, è stata confermata dal direttore generale Luciano Piccardo una novità di rilievo: l'unificazione del vivaio del Millesimo con quello del Cengio. "Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente della ASD Millesimo Calcio Eros Levratto e il presidente della USD Cengio Maurizio Adriano - spiega Piccardo - per avermi dato la possibilità di annunciare questo grande traguardo raggiunto insieme.

Per anni, anzi decenni, si è sempre sentito parlare di una possibile fusione tra Millesimo e Cengio ma ora, finalmente, possiamo ufficialmente annunciare che dopo qualche incontro abbiamo trovato un accordo che unificherà i settori giovanili.

Grazie a questo importantissimo accordo avremo un settore giovanile completo di tutte le leve , dagli allievi ai piccoli amici, con allenatori patentati e preparati per ogni squadra, allenatori per i portieri sia per i ragazzi più grandi che per i nostri portierini.

Inoltre oltre ai dirigenti già operativi avremo una nuova figura importantissima che svolgerà la funzione di coordinatore tecnico, questo incarico sarà svolto da Roberto Minuto a cui con grande piacere di un caloroso bentornato.

I nostri tesserati potranno usufruire degli impianti sportivi di Millesimo, ormai prossimi ai lavori di rifacimento per cui ringrazio il comune di Millesimo per il grandissimo aiuto, in questi impianti i ragazzi e i mister avranno a disposizione un campo a 11 in sintetico, un campo a 5 e uno a 7 sempre in erba sintetica, si potrà sempre contare sul bellissimo palazzetto dello sport e su una campo a 7 e un campo a 5 negli impianti del Pino Salvi di Cengio.

Avremo mezzi, strutture e persone per proporre un servizio con pochi eguali in provincia e di questo siamo molto orgogliosi.