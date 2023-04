Calcio, Prima Categoria. Le ultime squalifiche della regular season nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

BOLZANETESE VIRTUS

Per aver causato il ritardato inizio della gara di 20'.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2023

URRU ANDREA (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (II INFR)

VILLARICCA FRANCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANESSA LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

MAGGIOLINI ROBERTO (BORGORATTI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PRIAMI CHRISTIAN (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLANTONE FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

SCIBILIA ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TURRINI FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (III INFR)

DURANTI ALESSIO (MURA ANGELI)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

SECK PATHE (BORGORATTI)

VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)

VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CONTI MATTEO (MURA ANGELI)

SPANO LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

COLOMBO MATTIA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAGGIOLINI FILIPPO (BORGORATTI)

CRUDELI LORENZO (MURA ANGELI)

PERDELLI EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 2/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2023

REPETTO DAVIDE (MASONE)

DE TRIZIO LEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COVATTA STEFANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 4/2023

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PERNIGOTTI ROBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTI IVAN (SAN FRANCESCO LOANO)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, dopo aver abbandonato il tdg, lanciava un parastinco contro la porta dello spogliatoio e rivolgeva un'espressione minacciosa al ddg

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

DALPIAZ DANIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

CONTI NICOLA (BOLANESE)

EL OMARI HAMZA (BOLANESE)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

RUSSO ARTIMAGNELLA ANDREA (LETIMBRO 1945)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

VALVERDE ROMERO RENATTO A. (OLIMPIC 1971)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BORINATO GIACOMO (RIESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)

BALLO ZOUMANA (RICCO LE RONDINI)

PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

ROMANO SAMUELE (AREA CALCIO ANDORA)

DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

CASTRUCCIO MATTEO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

PINNA DANIEL (OLIMPIC 1971)

RISSO ALESSANDRO (POLIS. PIEVE LIGURE)

ZINNARI ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)

RUBINO MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MUSICO MICHELE (RIESE)

LOMBARDI MATTIA (SANTERENZINA)

IEZZI ALESSANDRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)

FOLLI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

COSENTINO PAOLO (SPOTORNESE CALCIO)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

ROSSI MARCO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOTTINO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CALANDRINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

BALDINI LORENZO (PRATO 2013)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

BRAZZINO GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MALLEGNI DAVIDE (ANTICA LUNI 2009)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

REBAGLIATI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

MACCIO ENRICO (MASONE)

VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (III INFR)

BORGHETTI MICHELE (ANTICA LUNI 2009)

MARKU ERIK (ANTICA LUNI 2009)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

ROSSI MANUEL (COGORNESE)

SCHIANO DI COLELLA SIMONE (PONTELUNGO 1949)

VELAJ LOREN (PONTELUNGO 1949)

MACCARONE MATTEO (PRATO 2013)

LOI ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CANESSA DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

HAMPE ALBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

RAPETTI MARCO (SAVONA 1907 FBC)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DE LUCA CLAUDIO (VELOCE 1910)

PESCO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

SIRI ROBIN (ALBISSOLE 1909)

VENTURINO GIORGIO STEFANO (AURORA CALCIO)

BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)

DI MATTIA ANDREA (PLODIO 1997)

BERGITTO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

TETTEH RICHMOND (RICCO LE RONDINI)

ROSSIGNOLO FRANCO (SAN FRANCESCO LOANO)

ILARI MATTEO (SANTERENZINA)

LANZAROTTI ANDREA (SAVONA 1907 FBC)

GACCIOLI NICOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BIANCO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

COSSU ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

CROCETTA RAFFAELE (VADESE CALCIO 2018)

CALABRO EUGENIO (VELOCE 1910)

CENTI TOMMASO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIAZZE ANDREA (CALVARESE 1923)

MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

BRIANO MARCO (MALLARE)

PAPPALARDO STEFANO (MASONE)

PARODI ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

RUBERTO FRANCESCO (OLIMPIC 1971)

LOIACONO FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

RIOLFO SAMUELE (PLODIO 1997)

SECK OUSMANE (PRA F.C.)

BRAKOLLARI ARTAN (RIESE)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

LOCORI ELIA (SANTERENZINA)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

POLITO THOMAS (SPOTORNESE CALCIO)