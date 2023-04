Calcio, Promozione: i diffidati e gli squalificati in vista della penultima giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 4/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2023

LEONARDI FABIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

POGGIOLI MASSIMILIANO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEONARDI FABIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CILEONE MATTEO (PRAESE 1945)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2023

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

Infrazione segnalata da parte di un AA.

AMMONIZIONE (II INFR)

VACCARO CESARE (CADIMARE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (III INFR)

MIGLIARDO PAOLO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTALDO FABRIZIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

LAZRI ENRICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (XV INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATHIBEDI OLEBOGENG TEBOG (CADIMARE CALCIO)

DELLATOMMASINA LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

BEDINI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)

GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (GOLFO DIANESE 1923)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

PIU NICCOLO (LEGINO 1910)

MARCHESINI PAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (XI INFR)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

POSSEMATO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SALICE GIACOMO (CAMPESE F.B.C.)

GAGGERO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BERTELLONI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

COSTAMAGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

DOCI GENTIAN (LEGINO 1910)

POZZI FEDERICO (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FONJOCK DIVINE (NEW BRAGNO CALCIO)

CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

SPADONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

CAPPELLETTI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

GIORDANO DAVIDE (MARASSI 1965)

ZANARDI GUGLIELMO (MARASSI 1965)

GIGANTE FRANCESCO (MAROLACQUASANTA)

PEIROTTI MICHELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIGLIUTTI MANUEL (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TREPPIEDI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALBERTI RICCARDO (PRAESE 1945)

ALAIA FILIPPO FRANCES (SAMMARGHERITESE 1903)

MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)

VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)