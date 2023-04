Del Gratta festeggia la promozione del Sestri Levante, stoccata a Sanremo: “Il movimento non è strutturato per agevolare chi ci lavora”

Nel giorno della promozione matematica in Serie C del Sestri Levante, parla Marco Del Gratta, main sponsor della società rossoblu ed ex patron della Sanremese. E nelle sue parole non mancano le stoccate per la Città dei Fiori e per il movimento calcistico sanremese.



“Per me, da grande appassionato di calcio, questo è un momento di grande felicità e, sebbene sia volutamente rimasto in silenzio fino ad ora, adesso posso finalmente dire la mia” dichiara Del Gratta in una nota.

“Negli anni scorsi ho sognato, e lavorato perché accadesse, di riportare la Sanremese nei professionisti - aggiunge Del Gratta - purtroppo non ci sono riuscito e, sicuramente, ho sbagliato in tante cose. Ciò che, però, non si può negare - ed oggi che sto imparando a conoscere questa nuova realtà ne sono sempre più convinto - è che, purtroppo, l’intero movimento che gravita attorno alla Sanremese non è strutturato in modo da agevolare chi ci lavora: lo è stato con me, lo è stato con chi c’era prima di me e lo è, ora, con chi c’è oggi. Possibile che, per certi “tifosi”, si sia tutti degli incompetenti? È come lavorare avendo sempre di fianco, invece che dei sostegni, anche critici ovviamente, una costante opposizione, che sembra godere della “notorietà” che da la possibilità di criticare. Ma allora, così come avviene nelle Società, in cui, a torto o a ragione, la colpa è sempre del “capo”, così dovrebbe essere anche per le tifoserie. Sanremo è fantastica, ha un tifo appassionato ma, ormai, gran parte è manovrata come un burattino da una mano troppo brava a fare proclami on line, ed a parlare del sottoscritto, piuttosto che aiutare davvero la squadra, qualsiasi ne sia la guida. D’altronde, senza quei pochi che lo seguono, che ruolo avrebbe? Mah. Peccato solo per i tanti ragazzi seri, per bene, ed appassionati, che solo quando sarà troppo tardi si accorgeranno dell’indole di chi li guida e dei tanti segretucci che si porta dietro a vostra insaputa. Certo, il destino è stato baro ed anche quest’anno ha servito il suo colpo di teatro contrapponendo Sestri proprio a Sanremo. È andata così: vi auguro il meglio per il futuro”.

“Quanto al Sestri, non posso che dirmi onorato dell’accoglienza che mi avete riservato, facendomi sentire più “di casa” qui, in pochi mesi, che da altre parti, in anni - conclude Del Gratta - mai una parola fuori posto, mai una contestazione fine a se stessa, mai un’offesa gratuita. Arriveranno i tempi difficili, è normale, ma sappiate che sarò al vostro fianco per meritare di sentirmi un “corsaro” come voi. E grazie ovviamente a Stefano per avermi voluto come suo compagno in questa avventura fantastica. Ormai C siamo…divertiamoCi insieme”.