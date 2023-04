Calcio, Coppa Italia di Promozione. Apoteosi Carcarese, 3-0 alla Praese! sarà finale contro il Golfo Paradiso

CARCARESE - PRAESE 3-0 (63' e 78' Brignone, 74' Bonifacino)

45' NON C'E' RECUPERO! LA CARCARESE BATTE 3-0 LA PRAESE E VOLA IN FINALE!

38' Bonifacino fa quel che vuole! Assist proprio per De Matteis che calcia debolmente, concendendo a Scatolini tempo e spazio per la parata

37' Chiarlone concede giustamente la standing ovation a Brignone, staffetta con De Matteis

35' Palo di Curabba, poco fortunato l'attaccante in questa circostanza

33' LA CARCARESE IN RIPARTENZA E' MI-CI-DIA-LE. ANCORA BONIFACINO A SPACCARE IL CAMPO, ASSIST PER BRIGNONE CHE DI PREPOTENZA BATTE SCATOLINI! ANNICHILITA LA PRAESE!

30' Curabba tenta il colpo di testa all'indietro, difficile trovare la coordinazione e trovare la porta

29' BONIFACINO! SUBITO LUI! RIPARTENZA MICIDIALE CHE PORTA IL CENTROCAMPISTA A PRESENTARSI SOLO DAVANTI A SCATOLINI. PIATTO SOTTO LE GAMBE ED E' 2-0!

28' spara Morando dal limite, Giribaldi è attento e alza sopra la traversa

25' entra anche Flachi per l'assalto finale

24' Alò - Bonifacino, nuovo ossigeno per la mediana biancorossa

10' subito dopo anche il cambio Raso - Albertoni

19' Fedri - Gaggero, cambia anche Carletti

18' BRIGNONE! PUNIZIONE MAGICA CHE SCATOLINI PUO' SOLO AMMIRARE, LA SBLOCCANO I BIANCOROSSI

15' La Carcarese cambia Gavarone e Bertone, al loro posto Basso e Bianchi

8' punizione dal limite di Morando, la traiettoria passa a mezzo metro dal palo di Giribaldi

12' la partita procede sui binari del primo tempo. Vedremo quali scelte intraprenderà Chiarlone per provare a sbloccare la situazione. La Carcarese, lo ricordiamo, deve necessariamente vincere per arrivare in finale

9' cross di Moretti, Scatolini esce in bello stile

7' tentativo di rovesciata di Ymeri, salva con la faccia Croce, soccorsi per lui

5' si gira Brignone in area, destro contrato in corner

3' non sembrano esserci cambi

1' riparte il match!

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo, reti bianche al Corrent

41' Palo della Carcarese. Pressing vincente su Ymeri, Brignone chiude di sinistro sul primo palo. Il montante salva Scatolini!

38' ci prova Curabba fronte alla porta, Croce si immola e disinnesca il tentativo dell'attaccante verde

37' dall'altra parte del campo di eslata Giribaldi, segnalata però la posizione irregolare

35' Brignone gioca d'anticipo tra il centrale e Scatolini, la puntata viene respinta col corpo dal portiere ospite

25' davvero poco da segnalare negli ultimi dieci minuti. La Carcarese manovra ma senza trovare spazio

15' rischia Manfredi sul pressing di Ymeri, il centrale sbroglia alleggerendo verso Giribaldi

11' nuovo piazzato, doppio tentativo di Brignone, il secondo viene deviato in corner da Scatolini

10' punizione laterale ancora per Canaparo, respinge Ymeri in barriera

8' Canaparo fermato in posizione irregolare, l'attaccante biancorosso era solo di fronte a Scatolini

6' fumogeni in campo, si intravede la parata di Giribaldi, corner per gli ospiti

4' si riparte!

PRIMO TEMPO

CARCARESE: Giribaldi, Moretti, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Canaparo, Brignone, Gavarone.

A disposizione: Delfino, Basso, Bianchi, Bonifacino, Frumento, De Matteis, Prina, Revello, Freccero.

Allenatore: Chiarlone

PRAESE: Scatolini, Decerchi, D'Amoia, Ymeri, Andreoni, Raso, Alberti, Bruzzone, Curabba, Morando, Fedri.

A disposizione: Ottonello, Cacciani, Tripoli, Cristofaro, Stabile, Albertoni, Gaggero, Tosi, Flachi.

Allenatore: Carletti.

Arbitro: Di Maria di Chiavari

Assistenti: Roscelli e Bordone di Chiavari