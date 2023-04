Calcio, Letimbro. Il caso Ottonello costa altri tre punti di penalizzazione. Il club: "C'è rammarico"

E' arrivata con l'ultimo comunicato la chiusura del caso relativo a Jacopo Ottonello, il giocatore della Letimbro non tesserato (la pratica è stata effettuata nel momento della trasformazione sociale da US ad ASD) a inizio stagione dai gialloblu.

Il Tribunale Federale Territoriale ha inflitto altri tre punti di penalizzazione alla squadra di mister Oliva (senza effetti in zona playout), oltre a inibire per 4 mesi Giuseppe Vitellaro, tre Daniele Oliveri e squalificare per 4 gare lo stesso giocatore.

"La Società - ha puntualizzato la Letimbro - ci tiene a ringraziare l'avvocato Federico Bottero dello Studio Aglietto Romani che ha preso particolarmente a cuore la nostra vertenza

Rimane il rammarico per la squalifica di 4 ulteriori giornate al giocatore Jacopo Ottonello che era già stato fermato per 2 turni e continua a non capire quale sia la sua colpa visto che aveva firmato un tesseramento e relativo svincolo per accordo oltre ad aver sostenuto la visita di idoneità già ad agosto".

Il dispositivo:

Procedimento disciplinare n. 279 PFI22 - 23 e deferimento dei Signori Giuseppe VITELLARO, Daniele OLIVERI, Jacopo OTTONELLO e della società A.S.D. Letimbro 1945, avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Jacopo Ottonello nelle fila della squadra schierata dalla società Letimbro1945 in occasione di gare disputate nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria: ratifica i patteggiamenti concordati tra la Procura Federale e i Signori Giuseppe VITELLARO (4 mesi di inibizione), Daniele OLIVERI (3 mesi di inibizione) e Jacopo OTTONELLO (4 gare di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza); delibera di infliggere nei confronti della società A.S.D. Letimbro 1945 l’ammenda di € 300,00 e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2022/2023. Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

La nuova classifica: