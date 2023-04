Calcio, Vadese. Le uova per i bimbi del Settore Giovanile, un dolce saluto per gli azzurrogranata

E' stato un commiato dalla stagione della Prima Squadra particolarmente dolce quello vissuto dai bimbi del Settore Giovanile della Vadese.

La strutturazione del vivaio azzurro granata, prosegue anno dopo anno per il club del presidente Brunasso con numeri in costante crescita, grazie anche al lavoro di due figure cardine come Marcelo Guastamacchia e Marianna Apicella.

Domenica scorsa i giovani portacolori vadesi sono stati salutati con un'uovo di pasqua a testa, personalizzato con i colori del club, dando il benvenuto ai propri beniamini e ai giocatori del Savona.