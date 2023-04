Bocce. Inizia la settimana della Targa d'Oro, ma i numeri sono già da record!

Sono ancora una volta numeri da capogiro quelli messi insieme dalla Targa d’oro Città di Alassio, la prestigiosissima kermesse internazionale della specialità volo che sabato 15 e domenica 16 aprile manderà in scena la sua 70ᵃ edizione. Un traguardo storico, che gli organizzatori hanno deciso di celebrare adeguatamente, per quello che è uno degli appuntamenti più attesi del calendario, sia da parte dei giocatori, sia dagli appassionati al seguito e dagli addetti ai lavori.

Quando mancano ormai poche ore alla chiusura delle iscrizioni, sono già oltre mille gli atleti ed atlete che si sono prenotati un posto nei tre tabelloni: 244 sono infatti al momento le quadrette per l’ambitissima competizione principale (Targa Oro Senior), cui si aggiungono 44 coppie per la Targa Rosa (gara femminile, giunta alla 9ᵃ edizione) e 27 coppie per la Targa Junior (categoria Under 15, 10ᵃ edizione). Superati i numeri dello scorso anno, quando rispettivamente si arrivò a 234, 37 e 25. Rappresentate numerose regioni italiane (la parte del leone, come tradizione, la recita il Piemonte). Ampiamente superata quota venti per i team stranieri, al momento in arrivo da Francia, Principato di Monaco, Svizzera a Croazia.



Al via ci saranno, come di consueto, tutti i big della specialità, ma anche giocatori delle categorie inferiori, a caccia di gloria e di qualche importante scalpo. Da segnalare la quadretta composta da quattro super veterani (307 anni in quattro) dallo straordinario palmares, campioni che non hanno bisogno di presentazione: Lino Bruzzone, Aldo Macario, Giancarlo Losano e Mario Suini, i quali difenderanno i colori della società organizzatrice locale, La Fenarina (che quest’anno è subentrata alla Bocciofila Alassina).



Il fischio d’inizio della Targa d’oro (ad eliminazione diretta) è fissato per le ore 8 di sabato 15, sulle 128 corsie ricavate ad Alassio e in varie località limitrofe (tra Pietra Ligure e Loano, compreso l’entroterra, Garlenda). Targa Rosa e Targa Junior scatteranno invece all’ora di pranzo. Nel primo pomeriggio spazio anche alla Targa Bis, gara che concede una seconda possibilità alle quadrette sconfitte nei primi due turni della Targa d’oro.



Come accade ormai da quindici anni, il teatro principale della competizione sarà l’accogliente Palasport Ravizza di Alassio, ancora una volta trasformato in un grande bocciodromo. Gli ultimi tre turni, dalle ore 10.30 di domenica, saranno trasmessi in diretta, per la prima volta sulla web-tv federale topbocce.live. Le finali si giocheranno tutte in contemporanea, a partire dalle ore 17. Novità anche per quanto riguarda la tecnologia: in occasione della Targa d'Oro gli arbitri avranno a disposizione anche il Var (Video Assistant Referee), strumento elettronico per il controllo delle linee di tiro, già sperimentato con successo nella specialità raffa.



Previsti due premi speciali in ricordo di straordinari protagonisti della gara alassina dei decenni scorsi: il Memorial Arrigo Caudera (giocatore più presente nell’albo d’oro, con ben 12 trionfi) per il miglior puntatore e il Memorial Beppe Andreoli (sei successi nella Città del Muretto) per il miglior bocciatore.



Per la 70ᵃ edizione non potevano mancare una serie di interessanti iniziative collaterali, che faranno da prologo al momento agonistico vero e proprio. L’organizzazione, curata dalla Fenarina e dal Colba, con la collaborazione di Gesco, ha previsto una serie di curiose e sicuramente spettacolari esibizioni, tutte a quadrette, per il pomeriggio e la serata di venerdì 14 aprile, ovviamente al Palaravizza (ad ingresso libero), con una parata di personalità e di campioni iridati. Alle 18 andrà in scena la Targa Vip, con una sfida tra la formazione del Piemonte e quella della Liguria, con illustri autorità affiancate da grandi specialisti. La prima sarà capitanata da Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, a lungo presidente (oggi onorario) della Bocciofila Albese, al cui fianco giocheranno Serena Traversa, Mario Suini e Daniele Grosso. A difendere i colori liguri saranno il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, Francesca Carlini, Lino Bruzzone e Simone Nari. Alle 21 sarà la volta della Targa Fuxia - inedita sfida 4x4 tutta al femminile tra quattro tra le più forti giocatrici italiane in circolazione (Francesca Carlini, Valentina Basei, Caterina Venturini e Barbara Zurini) e quattro star croate (Carrolina Bajric, Nikol Belasic, Nives Jelovica e Ria Vojkovic) – e della Targa Revival, confronto che metterà di fronte il Team Bruzzone (Lino Bruzzone, Aldo Macario, Giancarlo Selva e Paolo Notti) e il Team Suini (Mario Suini, Giancarlo Losano, Dante Amerio e Franco Negro), otto autentiche leggende di questo sport, nella rivincita di un confronto già andato in scena a fine febbraio in quel di Asti. Le tre partite di esibizione saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Bocce Alassio.



L’evento si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce e di quella Internazionale. Gli enti promotori, sono il Comune di Alassio e la Regione Liguria. Sostiene il progetto la Fondazione De Mari. Il patrocinio è stato concesso da Coni Liguria e Provincia di Savona. Il direttore di gara designato è Andrea Lombardi, il delegato tecnico della Federazione Internazionale è stato individuato in Gianenrico Gontero.



Maggiori informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito www.boccealassio.it.