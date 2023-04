Pallapugno. Debutto con sconfitta in Serie A per la Bormidese

Esordio con sconfitta nel campionato di Serie A di pallapugno per la compagine savonese della Bormidese.

Il team savonese ha ceduto le armi per 9-6 in trasferta sul campo del Bfm Macchine Agricole Canalese, in un match dove la compagine di Gatto ha avuto la meglio.

Nel prossimo turno la Bormidese debutterà nello sferisterio di casa contro l'Araldica Castagnole Lanze: appuntamento per sabato 15 aprile alle ore 16.

Serie A Banca d'Alba - Prima giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-3

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Virtus Langhe 8-9

Araldica Castagnole Lanze-Pallapugno Albeisa 1-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo San Biagio 9-4

Bfm Macchine Agricole Canalese-Bormidese 9-6

Classifica: Pallapugno Albeisa, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Marchisio Nocciole Cortemilia, Bfm Macchine Agricole Canalese e Virtus Langhe 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bormidese, Acqua San Bernardo San Biagio, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Araldica Castagnole Lanze 0.