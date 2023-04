Calcio, Prima Categoria. Conto alla rovescia per Pontelungo e Camporosso. Luci: "Avremo meritato entrambe la promozione diretta"

"Sia noi che il Pontelungo avremo meritato la promozione diretta". A parlare in vista del decisivo spareggio per il salto nel prossimo campionato di Promozione è Carmelo Luci, allenatore di un Camporosso, a cui non sono bastati 63 punti per il salto di categoria.

Il testa a testa con il Pontelungo ha dato vita negli ultimi 90 minuti di un gioco ad un clamoroso epilogo con il pari dei granata in casa del Millesimo che ha regalato a Zito e compagni l'aggancio in vetta e lo spareggio.

"Siamo soddisfatti perchè è successo tutto all'ultima giornata - ha sottolineato il tecnico dei rossoblu Luci - ma penso che sia noi che il Pontelungo avremo meritato la promozione diretta. Anche perchè è difficile non vincere un campionato con i unti totalizzati".

"Finire il campionato con tanti punti di vantaggio sulla terza classificata e fare i playoff è ancora più assurdo, però sono le regole e le rispettiamo", ha concluso Luci.