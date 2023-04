Calcio, Serie D. Oggi riprende Ligorna - Sestri Levante. Roselli: "I Corsari possono fare il record di punti"

Tempo di recupero in casa Ligorna. A poco meno di un mese di distanza si affrontano i Biancazzurri e il Sestri Levante, appena promosso in Serie C. Genovesi in vantaggio 1-0 prima dell’infortunio del direttore di gara con successiva sospensione nei primi minuti del secondo tempo. Uomini di Mister Roselli che cercheranno dunque di difendere il risultato per conquistare punti importanti in ottica Playoff.

«Sinceramente - spiega il tecnico - mi è capitato di avere la fortuna di vincere il campionato in anticipo e magari le ultime partite le si vincono comunque tutte perché si è in una condizione in cui riesce tutto. Ho sentito dire che cercheranno di fare il record di punti e onestamente possono farlo. Proprio per questo motivo cercheranno di ribaltare lo svantaggio e quindi noi dovremo essere bravi a tenere botta e creare loro dei problemi. Il Sestri Levante è una squadra che, tolte alcune situazioni eccezionali, ha fatto un campionato veramente straordinario e fuori dalle regole. Nei pochi momenti difficili sono stati quasi sempre in grado di ribaltare la situazione e questa cosa dimostra che è il loro anno. Tanto di cappello per loro, come si dice in questi casi». Questo il commento sulla condizione della squadra: «Rientra Damonte dalla squalifica e avremo comunque Scannapieco e Serra Sanchez disponibili quando sconteranno la squalifica nella sfida successiva, essendo quella contro il Sestri un recupero. Abbiamo Bacigalupo e Cericola acciaccati ma confidiamo di recuperarli»