Genoa, la Primavera parla savonese: Sarpa, Arboscello e Debenedetti piegano l'Alessandria

Parla decisamente savonese la Primavera del Genoa che, nel recupero odierno di campionato, torna dalla trasferta in casa dell'Alessandria vittoriosa per 4-0 mantenendo davanti al Parma.

Ad aprire le danze nel trionfo esterno dei Grifoncini è stato il difensore Sarpa dopo appena due giri di lancette portando in vantaggio i rossoblù che raddoppiano poi in chiusura di prima frazione col centrocampista Arboscello. Nella ripresa il tris arriva dall'attaccante Accornero con l'ex Finale Debenedetti a mettere il sigillo poi sul poker definitivo in prossimità del triplice fischio.

La formazione di mister Agostini, coadiuvato da un altro finalese di adozione, Vincenzo Sgambato, riporta così il suo vantaggio a un netto +6 sui Ducali dopo 25 giornate, mantenendo la testa della classifica nel campionato Primavera 2.

Prossima fermata domenica 16 aprile ad Arenzano dove arriverà la Cremonese.