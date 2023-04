Calcio. Il dialogo tra San Francesco e Soccer Borghetto è già a buon punto: "Sarà però determinante il confronto con il CR Liguria"

Nel frattempo i colloqui tra la San Francesco e il Soccer Borghetto per tracciare un percorso comune proseguono senza sosta, come confermano i due presidenti, Diego Burastero e Andrea Ferrara:

Sarebbe un bel traguardo intraprendere un percorso comune, dopo che in questi primi anni siamo riusciti a costruire una dirigenza solida all'interno di una struttura di alto livello. Il risvolto positivo per il mondo calcistico loanese sarebbe evidente, ma non abbiamo pressioni di sorta e, soprattutto, dovremo interfacciarci con il Comitato Regionale per stabilire gli eventuali prossimi passi".