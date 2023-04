Calcio, Serie D. Il Sestri Levante recupera il Ligorna. Roselli: "Partita dura, sono sorpreso"

E' terminato sul pari, ieri pomeriggio, il recupero di Serie D tra il Ligorna e il Sestri Levante.

Dopo un primo tempo concluso sull’1-0 per i Biancazzurri il Sestri trova il pari a Genova. Un punto per parte quindi tra il Ligorna e i Corsari. La sfida riparte al 3' del secondo tempo, sul risultato di 1-0 maturato prima della sospensione grazie al calcio di rigore realizzato da Gulli al 15'. La prima occasione è di Cericola, il quale al 50' conclude con una volée dall’area, respinta però da Anacoura. Al 51' è Gulli a concludere, sempre al volo, ma il portiere si allunga ancora alla sua sinistra. Prima occasione corsara al 57', con l’inserimento di Conti su calcio d’angolo con la palla che però viene respinta dal palo. Ancora Sestri al 62', con la conclusione di Candiano che però non impensierisce Atzori ma che è preludio della rete del pari. È Forte a bucare la porta di Atzori, con un inserimento su verticalizzazione di Raggio Garibaldi, trovando così il pari al 69'. A sette dalla fine ci prova Gulli, la cui conclusione termina però alta. L’ultima occasione degna di nota è di Marquez, con Atzori che realizza una super parata e salva così il risultato.

Un punto per parte al Ligorna. Questo il commento di Mister Roselli:

«L’altra volta è stata una partita dominata dal Ligorna, questa invece dal Sestri, forte del fatto che non aveva niente da perdere. L’hanno messa su un incrociare la palla sempre in area per tutti gli attaccanti e tutti i centrocampisti di grande qualità. Anche se nel primo minuto abbiamo rischiato di fare goal. Era una prestazione non paragonabile a quelle normali. Il calcio non è così in quanto di solito si rientra negli spogliatoi ed eventualmente si cambia qualcosa. Questo oggi ovviamente non era possibile. A me è capitato di allenare squadre che avevano già vinto il campionato. Non si regala mai niente però si gioca. Devo dire che oltre a giocare è stata una partita molto dura, con entrate molto forti e un po’ questa cosa mi ha sorpreso».

LIGORNA vs SESTRI LEVANTE 1-1 (1-0)

RETI: 15' Gulli (rig), 69' Forte

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Gulli, Dellepiane, Cericola, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Caruso, Gualtieri, Lipani, Abdelazim, Paggini, Mancuso, Serra Sanchez, Tassotti, Rizzo. Mister: Roselli.

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Podda, Furno, Casagrande, Oliana, Parlanti, Forte, Candiano, Marquez, Raggio Garibaldi, Conti. A disposizione: Pucci, Rosset, Pane, Masini, Troiano, Daniello, Cirrincione, Rovido, Marzi. Mister: Barilari.

ARBITRO: Mirri di Savona