Prima Categoria. Playoff, Playout e titolo regionale, ecco tutto ciò che c'è da sapere

GIRONE “A”

SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024

PONTELUNGO 1949 – CAMPOROSSO

Domenica 16 aprile 2023, ore 16.00, campo Marco Polo di Andora

Gara unica in campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. La Società vincente sarà promossa al Campionato di Promozione s.s. 2023/2024 e disputerà la fase successiva per l’assegnazione del Titolo Regionale di Prima Categoria s.s. 2022/2023 per la quale si rimanda all’apposito paragrafo.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Perdente Spareggio (2° classificata) - Aurora Calcio (5° classificata) gara 01

San Francesco Loano (3° classificata) - Area Calcio Andora (4° classificata) gara 02

Essendosi verificato al termine del campionato un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate, sono dichiarate vincenti ed accedono al Secondo Turno di play off le Società:

Perdente spareggio promozione;

San Francesco Loano.

2° Turno – domenica 23 aprile 2023

Perdente Spareggio (Vincente gara 01) - San Francesco Loano (Vincente gara 02) gara 03

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out

Oneglia Calcio (Penultima class.) - S.Filipponeriyepp Albenga (Quintultima class.) gara 01

Mallare (Terzultima class.) – Virtus Sanremo Calcio 2011 (Quartultima class.) gara 02

Sono dichiarate vincenti, essendosi verificato al termine del campionato un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate, le Società S.Filipponeriyepp Albenga e Virtus Sanremo Calcio 2011.

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

Oneglia Calcio (Perdente gara 1) - Mallare (Perdente gara 2) gara 03

Gara di andata – domenica 16 aprile 2023: Oneglia Calcio – Mallare, ore 15.00, campo “Prof. Aicardi” di Pontedassio (IM).

Gara di ritorno – domenica 23 aprile 2023: Mallare – Oneglia Calcio, ore 15.00, campo “Achille Agosto” di Mallare (SV), Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

GIRONE “B” PROMOSSA AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024

U.S.D. QUILIANO&VALLEGGIA – la Società disputerà la fase successiva per l’assegnazione del Titolo Regionale di Prima Categoria s.s. 2022/2023 per la quale si rimanda all’apposito paragrafo.

Alla Società, ai Dirigenti, Tecnici ed Atleti il Comitato Regionale esprime le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo conseguito.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Prà F.C. (2° classificata) - Masone (5° classificata) gara 01

Spotornese Calcio (3° classificata) - Multedo Levante 1930 (4° classificata) gara 02

Essendosi verificato al termine del campionato un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate dell’accoppiamento “Gara 01”, è dichiarata vincente ed accede al Secondo Turno di play off la Società: Prà F.C..

Gara 02 – domenica 16 aprile 2023: Spotornese Calcio – Multedo Levante 1930, ore 15.00, campo “F. Ruffinengo” di Savona (Loc. Legino).

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato; è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

2° Turno – domenica 23 aprile 2023 Prà F.C. (Vincente gara 01) - Vincente gara 02 gara 03

Ore 11.00, campo “Ferrando G.B. (Baciccia) di Genova (Prà).

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

RETROCEDE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

F.B.C. VELOCE 1910

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024



Primo Turno – Accoppiamenti Play Out

Città di Cogoleto (Penultima class.) – Olimpic 1971 (Quintultima class.) gara 01

Priamar 1942 Liguria ASD (Terzultima class.) – Letimbro 1945 (Quartultima class.) gara 02

Sono dichiarate vincenti, essendosi verificato al termine del campionato un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate, le Società Olimpic 1971 e Letimbro 1945.

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

Città di Cogoleto (Perdente gara 1) - Priamar 1942 Liguria ASD (Perdente gara 2) gara 03

La programmazione del secondo turno di Play Out avviene con la sotto indicata calendarizzazione stante l’assodata indisponibilità nel fine settimana del 15/16 aprile 2023 dell’impianto sportivo “Giovanni Maggio” di Cogoleto (GE).

Gara di andata – domenica 23 aprile 2023: Città di Cogoleto – Priamar 1942 Liguria ASD, ore 15.00, campo “G. Maggio” di Cogoleto (GE).

Gara di ritorno – domenica 30 aprile 2023: Priamar 1942 Liguria ASD – Città di Cogoleto, ore 15.00, campo “F. Levratto” di Savona (Zinola).

Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – TITOLO REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Facendo seguito a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 74/3 del 30.03.2023, si comunica quanto segue: le cinque Società vincenti i rispettivi gironi saranno suddivise nei sotto riportati due gruppi:

GRUPPO “S1” VINCENTE GIRONE “A”, QUILIANO&VALLEGGIA

GRUPPO “S2” PSM RAPALLO, SAN CIPRIANO, VINCENTE GIRONE “E”

Ad eccezione della finale, fissata per il giorno domenica 07 maggio 2023, le gare verranno disputate nella giornata in cui la Società ospitante ha disputato le proprie gare interne di campionato.

GRUPPO “S1” Andata – domenica 23 aprile 2023 Quliano&Valleggia – Vincente Girone “A”, campo “A. Picasso” di Quiliano (SV) – orario da definire

Ritorno– domenica 30 aprile 2023 Vincente Girone “A” – Quiliano&Valleggia, campo ed orario da definire

Sarà dichiarata vincente ed ammessa alla finale per il titolo regionale la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti, al termine della gara di ritorno verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente.

GRUPPO “S3” 1° Giornata – domenica 16 aprile 2023

San Cipriano – PSM Rapallo, campo “R. Grondona” di Genova (Pontedecimo) – ore 11.00 Riposa: Vincente Girone “E”

2° giornata – fine settimana del 22/23 aprile 2023 La squadra che ha riposato la prima giornata incontrerà la perdente del primo incontro o, in caso di pareggio, la squadra che ha pareggiato in casa.

3° giornata – fine settimana del 29/30 aprile 2023 Da definire in relazione alle prime due giornate Sarà dichiarata vincente ed ammessa alla finale per il titolo regionale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio.

GARA DI FINALE

Gara unica in campo neutro, domenica 07 maggio 2023.

VINCENTE “S1” – VINCENTE “S2”

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.