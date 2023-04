Gudice Sportivo, Eccellenza: sono sedici i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00 VOLTRESE VULTUR SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori che accendevano svariati fumogeni e sparavano svariati mortaretti durante l'incontro, oltre ad accendere 5 fumogeni al termine dello stesso (infrazione segnalata da parte del Commissario di Campo).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOTTARO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BALLERI DAVID (FINALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGELI YURI (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CATTANEO FABIO (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

FALL MAMADOU (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE BENEDETTI FILIPPO (ALBENGA 1928)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (XII INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

IVALDI GIOVANNI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GENTA GIANMARIA (FINALE)

PANDISCIA DAVIDE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI SALVATORE LEONARDO (ALBENGA 1928)

FAGGIANO STEFANO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AUDEL THIERRY GERARD (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PADI THOMAS (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

BRUNO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

OWUSU ANSAH DERRICK (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

RENDA LEONARDO (FINALE)

SAVIOZZI FRANCESCO (IMPERIA CALCIO SRL)

GARLET MENDES VITOR (LAVAGNESE 1919)