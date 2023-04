Pallacanestro Alassio, Bel torneo a Imola e ottimi risultati per le giovanili

Ultima partita del Girone A dove affrontiamo il Maremola in una gara che per noi è importante sia per tenere i pietresi dietro in classifica che per scavalcare Loano cercando di guadagnarci la possibilità di giocare ancora accedendo ai play off.La gara per i primi due quarti è equilibrata con i gialloblù che la affrontano con il freno a mano tirato ma dopo l'intervallo lungo scendono in campo con un altro piglio vincendo la partita e facendo vedere buone trame offensive contro la zona avversaria. Bravi tutti e ora attendiamo di sapere se siamo riusciti a guadagnarci la possibilità di giocare i play off che ci permetterebbero di crescere ulteriormente, cosa che piu conta a livello giovanile!!! ABC ALASSIO 80 - MAREMOLA 44