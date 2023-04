Il gol realizzato in no look da capitan Valerio Rizzo è stato quasi il simbolo della spavalderia messa in acqua dalla Rari Nantes Savona contro il Vasas, nella finale di andata di Len Cup.

L'atteggiamento giusto per tenere testa a una corazzata come quella magiara, stoppata 8-8 alla Zanelli.

A far storcere il naso alla squadra di coach Angelini è stata la direzione di gara, di certo non casalinga...